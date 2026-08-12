Trump, dat în judecată pentru un abonament de 100.000 de dolari pe lună ce oferă acces în avans la postările lui de pe Truth Social

Donald Trump. sursa foto: Getty

Donald Trump a fost acționat în instanță din cauza unui serviciu de abonament care le permite clienților să vadă postările sale de pe platforma Truth Social înaintea publicului larg, în schimbul unei sume de până la 100.000 de dolari pe lună. Aranjamentul a stârnit acuzații de corupție, întrucât ar oferi un avantaj celor dispuși să plătească pentru a afla mai devreme ce anunță președintele, scrie The Guardian.

Donald Trump a fost acționat în instanță după ce un serviciu de abonament, care percepe până la 100.000 de dolari pe lună pentru acces în avans la postările sale de pe platforma Truth Social, a stârnit acuzații de corupție.

Procesul, deschis la Tribunalul Districtual al SUA pentru districtul de sud al statului New York, a fost intentat de publicația The Intercept și de Freedom of the Press Foundation împotriva lui Trump, a doi dintre colaboratorii săi și a cabinetului executiv al președintelui.

În vizor se află „Truth API”, un flux de date contra cost lansat pe 1 august de Trump Media & Technology Group, compania din spatele Truth Social. Plângerea descrie acest aranjament drept „extraordinar, corupt și neconstituțional”.

Serviciul le oferă abonaților plătitori acces mai rapid decât publicul larg la postările a zece dintre cele mai importante conturi de pe platformă, printre care cel al lui Trump însuși, dar și cele ale vicepreședintelui JD Vance, ale purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt și ale altor oficiali de rang înalt.

Abonamentul costă 100.000 de dolari pe lună sau 60.000 de dolari lunar, în cazul unui angajament pe trei ani.

Casa Albă și Trump Media nu au răspuns solicitărilor de a comenta procesul.

Trump are un istoric în a folosi Truth Social pentru a face publice informații cu impact asupra piețelor, inclusiv postări despre tarife vamale sau despre războiul cu Iranul, care au provocat fluctuații ale prețurilor la bursă și la petrol.

Directorul general interimar al Trump Media, Kevin McGurn, a promovat chiar serviciul ca pe o modalitate prin care companiile pot obține acces rapid la postările cu cel mai mare impact asupra piețelor de pe platformă.

El l-a descris ca pe un produs „cu marjă mare” de profit, menit să asigure „o sursă de venit consistentă și constantă”.

Lansarea a venit după criticile senatorilor democrați Adam Schiff și Elizabeth Warren, care ceruseră Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) să analizeze dacă serviciul nu reprezintă cumva o formă de manipulare a pieței, în beneficiul celor din interior și în detrimentul investitorilor obișnuiți.

Potrivit plângerii, Trump Media a anunțat pe 10 august că avea deja peste zece abonați, printre care, se pare, publicații de știri financiare și firme de tranzacționare de mare frecvență, și că analiza posibilitatea de a licenția aceste date către piețele de predicții.

În paralel, compania lucra la blocarea instrumentelor terțe care permit unor grupuri din exterior să extragă și să arhiveze postările lui Trump.

Reclamanții susțin că președintele, care rămâne cel mai mare acționar al Trump Media, cu o participație de aproximativ un miliard de dolari, ar urma să obțină un profit personal din vânzarea accesului privilegiat la informații pe care le generează în calitatea sa oficială.

Procesul ridică și îngrijorări legate de arhiva istorică. Abonații Truth API au acces la o colecție de postări care se întinde până în 2022, inclusiv la unele care au fost ulterior șterse sau modificate, în timp ce McGurn a declarat că firma intenționează „să creeze multe obstacole pentru cei care nu vin direct la noi”.

Reclamanții cer instanței să declare ilegal acest aranjament și să interzică administrației să folosească Truth Social drept unic canal pentru anunțurile oficiale, atâta vreme cât vinde acces preferențial la aceste informații.