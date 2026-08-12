Groenlanda blochează planurile petroliere ale unei companii apropiate de Trump. Forajul într-o zonă protejată a fost amânat

Oficialii groenlandezi și-au exprimat îngrijorarea că termenul limită este prea strict pentru a evalua impactul asupra mediului și în plan social. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile din Groenlanda au obligat o companie petrolieră americană apropiată de Donald Trump să amâne forarea în teritoriul arctic, sfidând afirmațiile trimisului președintelui SUA conform cărora americanii ar putea extrage țiței până anul viitor, potrivit The Guardian.

În contextul amenințărilor cu anexarea ale lui Trump, tensiunile au crescut pe coasta de est a Groenlandei după ce compania petrolieră Greenland Energy a adus la țărm echipamente de foraj în iulie fără permisiune autorităților locale.

Cu doar o săptămână înainte ca Greenland Energy să intenționeze să sape primele sale puțuri în tundră, guvernul a declarat joi: „Procesul de reglementare necesar nu poate fi finalizat și, prin urmare, aprobările necesare nu pot fi obținute înainte de începerea planificată a forajului.”

Se precizează că, în timpul discuțiilor, oficialii groenlandezi și-au exprimat îngrijorarea că termenul limită este prea strict pentru a evalua impactul asupra mediului și în plan social.

Autoritățile vor trebui să decidă dacă să sancționeze forajul într-o zonă umedă protejată, care găzduiește păsări rare și boi muscați de care depind vânătorii locali. Cel mai devreme, forajul ar putea începe acum în iarna anului 2027, au declarat guvernul și compania.

Cum au fost date peste cap planurile administrației Trump

Aceasta este departe de predicția făcută recent, în luna mai, de Jeff Landry, guvernatorul Louisianei, pe care Trump l-a numit trimisul său în Groenlanda. El a declarat, după o vizită, că petrolul care se presupune că se află sub Groenlanda ar putea atenua criza energetică provocată de atacul american asupra Iranului.

Landry, al cărui obiectiv declarat este „să facă din Groenlanda o parte a SUA”, a declarat: „Am putea avea acele barile în producție în aproximativ 10 luni”.

Robert Price, directorul executiv al Greenland Energy, care susține că petrolul în valoare de 1 trilion de dolari s-ar putea afla sub regiunea îndepărtată Jameson Land, a declarat: „Greenland Energy își menține angajamentul de a avansa programul său de explorare petrolieră în mod responsabil și în conformitate cu procesul de reglementare al Groenlandei și în deplină conformitate cu autoritățile groenlandeze”.

Price a adăugat: „Vom folosi acest timp pentru a ne rafina planurile și a aprofunda relațiile cu comunitățile locale, partenerii strategici și autoritățile relevante”.

Acționarii Greenland Energy sperau la o "pompă Trump”, o aprobare prezidențială care ar putea face ca acțiunile listate la New York să crească vertiginos. Dar miercuri, prețul a scăzut cu mai mult de o treime după ce a fost anunțată întârzierea forajului.

Price a declarat că o navă care aducea 300 de containere cu echipament de foraj va pleca din Canada spre Groenlanda în septembrie, un prim puț urmând să fie săpat în luna următoare. El a declarat la o întâlnire comunitară – în mod fals – că Groenlanda a acordat permisiunea companiei de a începe debarcarea echipamentelor.

Partenerul britanic al Greenland Energy, 80 Mile, a declarat într-o actualizare pentru investitori miercuri că întârzierea se datorează necesității de a „finaliza procesul de autorizare și aprobare de reglementare”.

80 Mile deține licențe de explorare acordate înainte ca Groenlanda să înceteze să le emită în 2021, invocând criza climatică.

Greenland Energy, înființată anul trecut, a anunțat planuri de a cheltui 60 de milioane de dolari strânși de la investitori pentru a finanța forajul în schimbul unei participații majoritare la proiect.

Reprezentanții săi au declarat că proiectul său petrolier „nu are legătură cu perspectiva anexării americane”, însă compania a stabilit multiple conexiuni cu administrația Trump.

Aproximativ 1.600 de recruți danezi au început noul program extins de serviciu militar obligatoriu al țării, intrând într-o perioadă de stagiu de 11 luni. Danemarca se pregătește să trimită, pentru prima dată, recruți în Groenlanda spre sfârșitul acestei luni.