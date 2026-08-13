A murit "țarul economiei” Chinei. Reformele lui Zhu Rongji au transformat țara într-o superputere economică

Cunoscut drept „țarul economiei” Chinei, Zhu a condus țara către liberalizarea pieței și globalizare. FOTO: Profimedia Images

Zhu Rongji, fostul premier chinez cunoscut pentru reformele economice care au dus la ascensiunea țării ca putere economică globală, a murit miercuri, la vârsta de 97 de ani, potrivit CNN.

Zhu, care a ocupat funcția de premier între 1998 și 2003, a murit în urma unei boli la Beijing, miercuri dimineață, potrivit agenției de presă de stat Xinhua. În urma sa rămân soția și cei doi copii.

Cunoscut drept „țarul economiei” Chinei, Zhu a condus țara către liberalizarea pieței și globalizare, coordonând tranziția de la o economie centralizată, izolată, la una mai deschisă și favorabilă pieței.

În anumite privințe, moartea sa marchează sfârșitul unei ere mai optimiste din punct de vedere economic pentru mulți chinezi care au asistat la transformarea profundă a țării în anii reformelor. Aceste reforme au dus la o reducere masivă a sărăciei, la explozia clasei de mijloc și la o cursă a companiilor străine pentru accesul la piața chineză profitabilă.

Acum, a doua economie a lumii își pierde din ritm după decenii de creștere fără precedent, impulsionată de lideri precum Zhu, care au pus fără teamă în aplicare viziunea liderului suprem Deng Xiaoping privind „reforma și deschiderea”.

Necrologul oficial al Partidului Comunist aflat la putere a elogiat rolul lui Zhu într-o „etapă crucială”, în care țara „trecea de la o economie planificată la o economie socialistă de piață”. De asemenea, acesta a remarcat „profunda afecțiune” a lui Zhu pentru popor.

„El a subliniat că oficialii guvernamentali trebuie să țină mereu minte că sunt slujitori publici; trebuie să aibă curajul de a spune adevărul fără teama de a-i ofensa pe ceilalți, să evite privilegiile speciale ... depunând în același timp toate eforturile pentru a obține rezultate concrete pentru oameni”, se arată în necrolog.

Zhu a promovat o serie de reforme dureroase

Zhu a coordonat politica economică a Chinei timp de mai bine de un deceniu, începând de la începutul anilor 1990, mai întâi în calitate de vicepremier și apoi de premier, sub conducerea fostului lider Jiang Zemin, care a murit la sfârșitul lui 2022.

Tehnocrat perseverent, Zhu a promovat o serie de reforme dureroase, dar necesare, pentru liberalizarea economiei, de la o amplă restructurare a sistemului fiscal și de impozitare al țării până la o reorganizare drastică a sectorului de stat supradimensionat.

Pe plan internațional, a rămas cel mai bine cunoscut pentru că a condus aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, deschizând calea pentru creșteri economice de două cifre care au alimentat ascensiunea Chinei ca mare putere mondială.

Abordarea sa inflexibilă, pragmatismul dur și poziția fermă împotriva corupției i-au adus atât admiratori, cât și dușmani în partid – și porecla de „premierul cu pumn de fier”. Discursul său tăios, spiritul rapid și temperamentul vulcanic i-au adus, de asemenea, sprijin popular într-o țară obișnuită cu discursurile pregătite ale oficialilor.

„Indiferent dacă în fața mea se află un câmp minat sau o prăpastie, voi merge înainte fără ezitare și voi face tot ce pot până voi muri”, a declarat el în mod celebru la o conferință de presă în 1998, după ce a devenit premier, al doilea lider al țării.

Născut în provincia sudică Hunan, Zhu a absolvit prestigioasa Universitate Tsinghua din China, cu o diplomă în inginerie electrică, și a obținut un post în agenția de planificare a statului.

La fel ca în cazul multora din generația sa, începutul carierei lui Zhu a fost dat peste cap de tulburările politice din perioada lui Mao Zedong. A fost exclus din Partidul Comunist la sfârșitul anilor 1950 pentru că a criticat politicile economice ale guvernului și a fost epurat din nou în timpul Revoluției Culturale a lui Mao, un deceniu mai târziu.

Ascensiunea politică a lui Zhu

După moartea lui Mao, Zhu a fost reabilitat politic și i s-a permis să revină în partid. A avansat printr-o serie de funcții economice și a devenit primar al Shanghaiului în 1988, unde activitatea sa i-a atras atenția lui Deng. În 1991, a fost desemnat să gestioneze economia în calitate de vicepremier și a fost numit premier șapte ani mai târziu.

Zhu a ținut sub control inflația galopantă, a reformat sistemul monetar și a traversat cu economia chineză criza financiară asiatică din 1997.

Însă politicile sale agresive de reformă au fost adesea controversate.

Planul său de eficientizare a întreprinderilor de stat ineficiente a dus la concedierea a aproximativ 40 de milioane de muncitori. Demersul său pentru aderarea Chinei la OMC a fost, de asemenea, criticat de oficiali care l-au acuzat că a făcut prea multe concesii – unii chiar l-au acuzat că a vândut țara.

În cele din urmă, Zhu le-a demonstrat criticilor săi că se înșelau. Aderarea la OMC a fost un moment de cotitură în integrarea Chinei în economia mondială, spun analiștii, deschizând țara către un volum mai mare de comerț și investiții globale, care au stimulat o creștere fără precedent în anii următori.