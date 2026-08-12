"Mecanismul european al carbonului e o taxă vamală sub un alt nume”. Ambasadorul SUA pe lângă UE acuză Bruxelles-ul de dublu standard

Oficialul american spune că deși UE critică măsurile americane motivate de securitatea națională, ridică propriile bariere protecționiste. Sursa foto: Getty Images

Ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, Andrew Puzder, critică dur politica comercială a Uniunii Europene față de Statele Unite, într-un editorial publicat în Financial Times, precizând că Bruxelles-ul aplică un "dublu standard" în privința tarifelor pentru oțel și aluminiu. Acesta spune că UE denunță taxele americane ca fiind protecționiste, în timp ce aplică propriul mecanism de taxare la frontieră, Mecanismul de Ajustare la Frontieră în Funcție de Carbon (CBAM), pentru produse similare.

Andrew Puzder spune că, în 2018, Statele Unite au început să impună taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu în baza Secțiunii 232 din Legea privind Extinderea Comerțului, pentru a menține o bază industrială internă puternică – considerată o necesitate de securitate națională. Ulterior, aceste taxe au fost extinse și la produsele "derivate”, precum utilajele, echipamentele, elementele de fixare și componentele structurale care conțin oțel sau aluminiu.

Uniunea Europeană a denunțat aceste măsuri ca fiind incompatibile cu Acordul-cadru comercial dintre SUA și UE și a cerut eliminarea lor până la sfârșitul anului.

"Cu toate acestea, UE a anunțat propriul mecanism de taxare la frontieră pentru multe dintre aceleași produse, prin Mecanismul de Ajustare la Frontieră în Funcție de Carbon (CBAM). Bruxellesul susține că CBAM este o măsură climatică bazată pe conținutul de oțel și aluminiu al produselor, însă o taxă rămâne o taxă, chiar dacă poartă un alt nume".

Oficialul american spune că deși UE critică măsurile americane motivate de securitatea națională, ridică propriile bariere protecționiste, fapt ce scoate la iveală un dublu standard.

"Dacă Uniunea se opune faptului că SUA își adaptează politicile în funcție de prioritățile interne, nu poate apăra în mod credibil o ajustare similară aplicată de ea însăși, mai ales în timp ce acuză Washingtonul că încalcă un acord bilateral pe care chiar Bruxellesul îl subminează.

Abordarea Statelor Unite este directă și transparentă. Oțelul primar este taxat cu 25%, iar aluminiul este supus unei taxe comparabile, unele cote fiind majorate recent. Pentru a împiedica evitarea taxelor prin importul de produse finite, acestea au fost extinse și asupra produselor derivate. Măsura urmărește să protejeze producătorii americani de valurile de importuri generate de supracapacitatea susținută prin subvenții de stat, în special din China – aceleași distorsiuni ale pieței care au determinat și UE să impună o taxă de 50% asupra importurilor de oțel.

CBAM diferă ca formă, dar nu și ca substanță. Importatorii de fier, oțel, aluminiu și produse conexe trebuie să raporteze emisiile încorporate în produsele importate și să predea un număr corespunzător de certificate CBAM, evaluate la prețul carbonului din UE – în prezent aproximativ 80 de euro pentru fiecare tonă de CO₂. Emisiile directe rezultate din producția de oțel și aluminiu intră imediat sub incidența CBAM, iar reducerile sunt posibile doar dacă țara exportatoare aplică deja un preț al carbonului – ceea ce nu este cazul Statelor Unite".

UE are propriul mecanism de taxare la frontieră

El subliniază că oțelul și aluminiul se numără printre materialele cu cea mai mare intensitate a emisiilor de carbon. Producția tradițională în furnale generează cantități importante de CO₂, astfel încât CBAM adaugă un cost semnificativ produselor importate care intră sub incidența sa.

"Deși mecanismul vizează anumite categorii de produse și nu fiecare articol din aval, aria sa de aplicare include formele primare, produsele semifabricate, tablele, barele și profilele structurale – elementele de bază din care sunt realizate numeroase produse derivate.

În esență, ambele politici reprezintă ajustări menite să protejeze producătorii interni de concurența considerată neloială, fie că aceasta rezultă din reguli de mediu mai permisive, fie din supracapacitatea susținută prin subvenții. Taxele americane din Secțiunea 232 vizează supraproducția externă care amenință să slăbească industria metalelor din SUA, în timp ce CBAM este conceput pentru a combate „scurgerea carbonului”, adică mutarea producției în jurisdicții cu standarde climatice mai puțin stricte. Astfel, companiile europene sunt protejate de efectele propriului Sistem European de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS), care impune costuri ridicate industriilor energointensive, precum cea a oțelului și aluminiului. În ambele cazuri, măsurile cresc costul importurilor pentru a proteja producția locală.

Asemănările sunt evidente. Un transport de utilaje care conțin oțel este supus în SUA unor taxe suplimentare calculate în funcție de conținutul metalic. În UE, aceleași produse sunt taxate în funcție de emisiile generate în procesul de producție, prin CBAM. Una dintre măsuri este prezentată drept politică de securitate, cealaltă drept politică climatică. Ambele fac însă ca importurile vizate să devină mai scumpe decât alternativele produse pe plan intern".

Ambasadorul SUA pe lângă UE spune că taxele contrazic angajamentele asumate la Bruxelles

Tensiunile au crescut după Acordul-cadru din august 2025, care a plafonat la 15% taxele aplicate majorității exporturilor UE către SUA, oferind în același timp acces fără taxe pentru numeroase produse americane pe piața europeană.

Oficialii europeni susțin că extinderea taxelor americane asupra produselor derivate încalcă acest plafon de 15%, motiv pentru care amenință cu retragerea unor concesii tarifare prevăzute de acord.

"În același timp însă, UE suprapune CBAM peste regulile existente. Mai mult, în timp ce SUA au redus în mod semnificativ numărul produselor derivate supuse taxelor din Secțiunea 232, UE intenționează să extindă lista produselor care vor intra sub incidența CBAM.

Această abordare contrazice angajamentele asumate de Uniunea Europeană prin Acordul-cadru și eforturile sale mai ample de reducere a tarifelor industriale până la zero și de eliminare a barierelor netarifare. CBAM protejează fără îndoială producătorii europeni, dezavantajând în același timp importurile provenite din țări care nu aplică un preț echivalent al carbonului.

Astfel, mecanismul reflectă tocmai tipul de acțiuni pe care Bruxellesul le condamnă în cazul Statelor Unite. Dacă ajustările la frontieră sunt considerate ilegitime atunci când sunt justificate prin securitatea națională, ele ar trebui considerate la fel de ilegitime și atunci când sunt prezentate drept instrumente ale politicii climatice.

Uniunea Europeană se prezintă drept apărătoarea unui comerț bazat pe reguli, în opoziție cu protecționismul brutal. Însă criticarea Statelor Unite pentru presupusa încălcare a Acordului-cadru, în timp ce promovează simultan CBAM, îi erodează credibilitatea", mai precizează ambasadorul american.