UE extinde taxa pe carbon: Frigiderele, mașinile de spălat și piesele auto intră pe lista de la Bruxelles

Comisia Europeană a anunțat miercuri modificarea taxei de frontieră pe carbon la îngrășămintele importate. FOTO: Hepta

Așa-numita taxă la frontieră pe carbon a Uniunii Europene urmează să se aplice importatorilor de frigidere, mașini de spălat, piese auto și alte produse, conform unei propuneri de extindere a domeniului de aplicare al taxei lansate, miercuri, de Comisia Europeană, potrivit Euronews.

Producătorii europeni de oțel și aluminiu se vor confrunta cu costuri mai mari pentru emisiile de CO2, însă Comisia Europeană spune că dorește să canalizeze o parte din veniturile din taxa la frontieră pe carbon a UE pentru a ajuta industriile grele să se decarbonizeze.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat miercuri modificarea taxei de frontieră pe carbon la îngrășămintele importate, pentru a evita o creștere a prețurilor, potrivit Le Monde.

Stéphane Séjourné, comisarul european pentru piața internă și servicii, a precizat într-o conferință de presă că măsura are menirea de a Evita un impact negative asupra fermierilor atunci când achiziționează și depozitează îngrășăminte importate.

Comisia Europeană va aplica o creștere foarte mică (1%) la „valorile implicite” utilizate pentru calcularea emisiilor de CO2 din sectorul pentru îngrășăminte. Aceasta este o excepție în comparație cu alte produse supuse acestui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (oțel, aluminiu, ciment, electricitate și hidrogen), care sunt supuse unei valori implicite de 10% în 2026, 20% în 2027 și 30% în 2028.

Importatorii europeni din industria grea ar putea fi afectați de noile măsuri

Noile taxe vor crește costurile de producție pentru importatorii din industria grea, cu excepția cazului în care aceștia îndeplinesc standardele de mediu ale UE, Comisia introducând standardizări mai stricte privind CO2 pentru sectoarele deja acoperite.

Selecția bunurilor vizate s-a bazat pe o evaluare a riscului de relocare a emisiilor de carbon ale produselor individuale, a relevanței lor climatice și a fezabilității tehnice, a declarat Comisia.

Executivul UE a declarat că va introduce o schemă temporară de sprijin pentru produsele exportate, ca răspuns la îngrijorările companiilor europene care se tem că creșterea taxelor le-ar face mai puțin competitive. Comisia dorește să utilizeze 25% din veniturile provenite din colectarea taxei din 2026 și 2027 pentru a ajuta industriile grele europene să facă față tranziției energetice și să își reducă emisiile.

Uniunea Europeană (UE) a reiterat obiectivul mecanismului său de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon: de a împiedica producătorii europeni să se confrunte cu concurența neloială din partea companiilor din țările terțe care nu sunt supuse acelorași reguli de mediu.

Sectorul european al îngrășămintelor va beneficia, de asemenea, de sprijinul UE prin intermediul unui Fond temporar de decarbonizare.

Unele dintre cele mai mari economii ale lumii s-au pronunțat împotriva taxei, China, India, Brazilia, Rusia și Africa de Sud fiind deosebit de vocale. Acestea au susținut că schema echivalează cu protecționism și au sugerat că ar putea încălca regulile comerciale internaționale.

Propunerea va fi acum discutată de Parlamentul European și de guvernele UE. Viitoarea președinție cipriotă a UE va media discuțiile politice.