România va avea un rol strategic la Marea Neagră. Comisia Europeană aprobă un proiect crucial: „Vorbim de securitatea rutelor maritime”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, marți, că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene. „Un pas concret pentru securitatea Mării Negre şi pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

„Un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la demersul pe care l-am inițiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România.

Mesajul Comisiei este clar:

-Hub-ul maritim poate fi creat

-Comisia Europeană susține acest demers

-O astfel de decizie depinde de statele membre riverane, iar România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic

De ce este acest hub crucial?

- Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

- Vorbim despre securitatea rutelor maritime, protejarea infrastructurii critice (cabluri, energie, porturi), combaterea amenințărilor hibride și creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene.

- Hub-ul ar însemna mai multă siguranță, mai multă coordonare și o prezență europeană reală la Marea Neagră, nu doar declarații.

Comisia confirmă că acest proiect se înscrie în noile priorități europene: securitate, apărare, reziliență, protejarea infrastructurii strategice și cooperare cu partenerii din regiune.

Pentru România, este și o oportunitate strategică majoră:

– consolidarea rolului nostru regional;

– expertiză, investiții și capacități europene pe teritoriul național;

– un mesaj clar că România nu este la periferia deciziilor europene, ci în centrul lor.

Le mulțumesc tuturor eurodeputaților pro-europeni care au sprijinit acest demers și care au înțeles importanța strategică a Mării Negre pentru viitorul Uniunii Europene.

Voi continua să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca acest proiect să devină realitate. Acum este timpul ca autoritățile de la București să vină cu un proiect concret. Pentru securitatea Europei. Pentru România”, a transmis europarlamentarul Victor Negrescu.