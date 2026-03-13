Pete Hegseth spune că Mojtaba Khamenei este „probabil desfigurat”

Foto: Profimedia Images

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este rănit și „probabil desfigurat”. Hegseth dă de înțeles că acesta este motivul pentru care noul lider suprem iranian nu și-a făcut apariția public până acum.

El a preluat conducerea Iranului după moartea tatălui său. Însă, Khamenei cel tânăr nu a fost văzut sau auzit în public de la începutul războiului, ceea ce a dus la speculații privind locul unde se află și starea sa de sănătate.

Joi, el a făcut primele declarații publice, promițând că va continua lupta, că va provoca mai multă suferință statelor arabe din Golf și amenințând că va deschide „alte fronturi” într-un război care a perturbat deja aprovizionarea mondială cu energie, economia globală și transportul internațional.

Hegseth nu a dat detalii suplimentare și nici dovezi privind starea lui Khamenei.

Mojtaba Khamenei a dat primul mesaj, dar nu a apărut public

Primul mesaj al ayatollahului Mojtaba Khamenei de când a devenit noul lider suprem al Iranului a fost citit la televiziunea de stat iraniană, însă Khamenei însuși nu a apărut public.

Refuzul său de a apărea public a alimentat zvonurile că starea acestuia nu ar fi bună. Surse familiarizate cu situația au declarat pentru CNN că noul ayatollah are o fractură la picior și alte răni „minore”. El ar fi suferit aceste răni în prima zi a războiului, în același atac în care a murit tatăl său și o mare parte a familiei sale.

Khamenei a cerut unitate în rândul poporului iranian și a avertizat că Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială, va rămâne închisă ca „instrument de presiune”.

Mesajul, citit la televiziunea de stat iraniană de un prezentator, a inclus și un avertisment potrivit căruia toate bazele americane din regiune trebuie să fie închise, în caz contrar „vor fi atacate”.

El a mai cerut și „compensații” de la SUA și Israel pentru acțiunile lor în Iran. Noul lider suprem al Iranului nu a menționat cele două țări pe nume, referindu-se la ele doar drept „inamicul”.

„Vom cere compensații de la inamic. Dacă nu putem obține compensații de la inamic, le vom distruge proprietățile la fel de mult cum le-au distrus ei pe ale noastre”, a spus noul lider suprem al Iranului într-un discurs citit de un prezentator la televiziunea de stat.

Khamenei a avertizat că Iranul va continua să vizeze țări vecine ca represalii.

„Am avut relații bune cu toate aceste 15 țări vecine, am vizat doar aceste baze militare (și) vom continua, va trebui să continuăm și să facem acest lucru”.

„Aceste țări trebuie să își clarifice poziția față de invadatorii patriei noastre iubite și față de ucigașii poporului nostru”, a adăugat el, spunând că le recomandă să își închidă bazele americane „cât mai curând posibil”.