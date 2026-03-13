Concedii medicale fictive la AEP. Șeful instituției: „Un coleg aflat în Dubai, care critica repatrierile, era în concediu medical”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu. sursa foto: Agerpres

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat vineri că a analizat situaţia concediilor medicale din instituţie şi a constatat că, în perioada 2023 - februarie 2026, angajaţii au avut în total 1.130 de concedii medicale, menţionând că, în anii electorali, numărul acestora scade semnificativ.

"Ştiţi că e o modă cu concediile medicale şi spun că e o modă rea. Eu n-am avut concediu medical. (...) La AEP, în perioada 2023 - februarie 2026, au fost 1.130 de concedii medicale. Dar ce este foarte interesant: în anii electorali oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura locală, nici din structura centrală. De ce nu se îmbolnăvesc în perioada respectivă? Pentru că iau bani de la AEP şi iau bani ca personal tehnic la Biroul Electoral, deci iau de două ori venituri şi atunci nu se îmbolnăvesc", a afirmat Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în anul 2023, care nu a fost an electoral, au fost înregistrate 570 de concedii medicale, în 2024 - 307, iar în 2025 - 218.

"Acum să luăm puţin pe luni, pentru că e interesant pe luni. Lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2024 au fost luni cu activitate electorală. Ce se întâmplă? Oamenii nu mai se îmbolnăvesc, nu mai pleacă în concediu, iar cei care sunt suspendaţi din funcţie pentru interese personale şi-au propus să revină la muncă exact când e anul electoral. Şi în luna septembrie 2024 am avut doar 24 de concedii medicale, faţă de 65 într-o lună anterioară. În luna octombrie, oamenii au fost şi mai sănătoşi - 14 (concedii medicale - n.r.), în luna noiembrie şi mai sănătoşi - opt concedii medicale, faţă de 65 şi în luna decembrie 13. Cu alte cuvinte, cei care au fost bolnavi în aceste luni de campanii electorală sunt cu adevărat bolnavi şi unii dintre ei, uitându-mă pe documente, cu afecţiuni grave care într-adevăr justifică situaţia lor de oameni aflaţi în concediu medical", a precizat şeful AEP.

Adrian Ţuţuianu a dat exemplul unui angajat al instituţiei despre care susţine că s-ar fi aflat în concediu medical în timp ce se afla în Dubai.

"Un coleg, pentru care o să sesizez Comisia de disciplină, a fost foarte prezent în aceste zile, criticând statul român din Dubai, că nu l-a repatriat. Ştiţi ce nu ştiţi (...) este că omul nostru a avut două săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai şi, după datele care le avem, cel puţin din postările de pe Facebook ale domniei sale, când era în Dubai, era în concediu medical. Deci, cam ăsta e modul, atitudinea unora dintre angajaţii Autorităţii Electorale Permanente", a mai explicat Ţuţuianu.