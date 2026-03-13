"Trump greșește", îl critică Merz. Cancelarul german, nervos după ce SUA au ridicat sancțiunile impuse Rusiei: "Aș vrea să știu de ce"

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat vineri administrația Trump pentru decizia de a relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc. FOTO Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat vineri administrația Trump pentru decizia de a relaxa temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, luată cu scopul de a reduce presiunea asupra prețurilor la energie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Noi credem că este greșit”, a declarat Merz, citat de Politico.

Statele Unite au suspendat temporar, joi seara, o parte dintre sancțiunile impuse Rusiei, permițând livrarea și vânzarea petrolului rusesc rămas blocat pe mare.

"Noi credem că este greșit. În prezent există o problemă de preț, dar nu o problemă de aprovizionare. Și, în această privință, aș vrea să știu ce alți factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie", a declarat Merz, care era alături de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store.

Merz a spus că hotărârea administrației americane a venit ca o surpriză vineri dimineață, spulberându-i speranțele că Washingtonul se va abține de la un asemenea pas, după ce ceilalți membri G7 i-au cerut ferm lui Trump, într-o videoconferință comună desfășurată miercuri, să nu reducă presiunea asupra Moscovei.

"Vrem să ne asigurăm că Rusia nu exploatează războiul din Iran pentru a slăbi Ucraina. De asemenea, nu vom permite Moscovei să testeze NATO pe flancul său estic și aici, în nord", a declarat Merz.

Cancelarul german a subliniat că Germania, împreună cu partenerii săi din G7 și cu Israelul, lucrează pentru a pune capăt războiului. El a subliniat temerile că Statele Unite și Israelul nu au o strategie clară pentru încheierea conflictului.

În contextul creșterii accentuate a prețurilor la energie, Merz a amintit de punerea pe piață, în ultimele zile, a unor rezerve internaționale de petrol, inclusiv de către Germania, măsură despre care spune că "va contribui într-o anumită măsură la temperarea prețurilor la energie".

Totodată, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat vineri într-o postare pe X că decizia unilaterală a Statelor Unite de a suspenda sancţiunile asupra exporturilor de petrol din Rusia este foarte îngrijorătoare, deoarece afectează securitatea europeană.