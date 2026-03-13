Marius Lazurca, după vizita lui Zelenski în România: Ceea ce pare să fie o cheltuială, în raport cu Ucraina, e de fapt o investiţie

Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au stabilit, joi, la Bucureşti, datele unui parteneriat strategic între cele două ţări. Foto: Agerpres

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a anunţat depăşirea unei perioade de neîncredere între România şi Ucraina, după ce Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au stabilit, joi, la Bucureşti, datele unui parteneriat strategic între cele două ţări. „Ceea ce România face, ca orice alt stat, împreună cu vecinii săi este o investiţie în propria siguranţă, în propria posteritate şi în perspective mai bune pentru propriul viitor”, a afirmat Lazurca la podcast-ul lui Lucian Mîndruţă. El a mai explicat că "dacă Ucraina ar fi căzut, cred că am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista".

"Discutăm despre formalizarea noului nostru nivel de ambiţie de mai multă vreme. Această declaraţie privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Ucraina este pe de o parte bilanţul lucrurilor bune pe care le-am făcut.

Documentele semnate, mai cu seamă, printre rânduri, aluziv, indirect semnalizează şi această perioadă de neîncredere pe care am depăşit-o prin voinţă comună şi, cred, fără întoarcere”, a declarat Marius Lazurca, după vizita la Bucureşti a preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski.

Consilierul prezidenţial a explicat şi ce reprezintă, de fapt, ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei.

"Ceea ce pare să fie o cheltuială, în raport cu Ucraina, este, de fapt, o investiţie. O parte din cifre au fost recent făcute publice în urma unei interpelări parlamentare adresate Ministerului Finanţelor, este vorba de circa 8 miliarde de lei.

Felul în care s-a făcut calculul şi felul în care s-a ajuns la această cifră îmi scapă. După părerea mea, este irelevant felul în care România a decis să investească resurse financiare şi nu numai în relaţia cu Ucraina.

Ceea ce este relevant este că România continuă să fie în siguranţă în raport cu agresiunea rusă care, dacă Ucraina ar fi căzut - şi poate că, în lipsa efortului colectiv de a o asista, Ucraina ar fi căzut - dacă Ucraina ar fi căzut, cred că am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială ne-ar fi costat mai mult”, a mai declarat Marius Lazurca.

Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina

Președintele Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat joi, la Cotroceni, trei documente – parteneriatul strategic între cele două țări și două documente privind cooperarea în domeniul energiei și al producției comune de armament.

Cele trei documente semnate de cei doi președinți:

Acord-cadru între Președintele României și Președintele Ucrainei privind cooperarea în sectorul energetic

Declarație comună de intenție a Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Președintelui României, Nicușor Dan, privind coproducția de material de apărare în România

Declarație comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina

Legat de sectorul energetic, cei doi au semnat pentru sporirea posibilității de export și import, „prin construirea unei linii aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și prin punerea în funcțiune a unei linii aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România”.