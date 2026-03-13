Coreea de Nord vrea să vândă în Rusia gene false, peruci și bărbi făcute în lagăre de muncă. Foto: Getty Images

Companii din Coreea de Nord intenționează să furnizeze pe piața din Rusia peruci și bărbi artificiale, potrivit publicației NK News. Firma Chonwon Trading Company a depus pe 27 februarie o cerere pentru înregistrarea unei mărci comerciale. În lista de produse apar gene false, bărbi artificiale, extensii de păr, peruci și jucării. În procesul de producție sunt folosite femeile deținute în lagăre de muncă, a relatat anterior Voice of America, potrivit Moscow Times.

Potrivit documentelor depuse la Rospatent, agenția rusă pentru proprietate intelectuală, compania Chonwon este interesată și de exportul de pulovere și cămăși.

Afacerea cu păr aduce deja sute de milioane de dolari

Coreea de Nord a câștigat deja sute de milioane de dolari din comerțul cu produse din păr. Regimul de la Phenian a preluat modelul Coreei de Sud, dezvoltând activ exportul de păr natural și peruci.

În 2025, Coreea de Nord a vândut Chinei peruci și produse din păr în valoare de aproximativ 190 de milioane de dolari, cu aproape 6% mai mult decât în 2024.

Profesorul Andrei Lankov, de la Universitatea Kookmin din Seul, a explicat că și Coreea de Sud exporta în anii ’60 peruci, păr și gene false, înainte de a deveni un mare exportator de nave container și microcipuri.

„Perucile, părul și genele false joacă deja de câțiva ani un rol important în exporturile nord-coreene. Coreea de Nord are posibilități limitate de a produce bunuri cerute pe piața globală. Ei construiesc rachete și submarine, dar pentru asta trebuie să concentreze la maximum toate resursele disponibile, iar pentru producția altor bunuri aproape că nu mai rămâne nimic”, a declarat Lankov.

El a subliniat că părul folosit pentru export este colectat de la femei obișnuite, iar pentru părul lung acestea primesc o plată relativ bună. O mare parte dintre fabricile care produc peruci ar putea fi, în realitate, private, dar sunt înregistrate oficial ca proprietate de stat.

O altă companie nord-coreeană vrea să intre pe piața rusă

La Rospatent a depus o cerere și o altă companie din Coreea de Nord, Mubyong Trading Company. Aceasta vrea să exporte aparate cu raze X, „vibratoare cu aer cald” și alte dispozitive.

Există posibilitatea ca firma să fie legată de Centrul pentru Noi Tehnologii Mubyong, o structură a colegiului medical din Phenian care face parte din Universitatea Kim Il-sung.