Creșterea vârstei de pensionare la 67 de ani scoate în stradă zeci de mii de oameni în inima UE. Zboruri anulate pe două aeroporturi

2 minute de citit Publicat la 18:34 12 Mar 2026 Modificat la 18:35 12 Mar 2026

Protest masiv al sindicatelor în Bruxelles, împotriva reformelor guvernamentale denunțate drept inumane, 12 martie 2026. Foto: Profimedia Images

O amplă demonstrație împotriva reformelor economice ale guvernului din Belgia, condus de conservatorul flamand Bart De Wever, a mobilizat joi cel puțin 80.000 de persoane la Bruxelles, relatează Agerpres, care citează AFP.

Numărul de 80.000 de participanți a fost comunicat de poliție. Sindicatele, la rândul lor, au avansat un număr de peste 100.000 de manifestanți.

Mobilizarea la protest este similară sau mai mare cu cea de la mitingul din 14 octombrie, considerat vârful acțiunilor sindicale în Belgia.

Acestea au debutat la începutul lui 2025, odată cu preluarea mandatului noului guvern.

"Acesta este un semn al unei hotărâri foarte puternice, dar și al anxietății generate de situația geopolitică. A face față cheltuielilor va deveni foarte dificil, odată cu creșterea prețului unei game de produse de primă necesitate: benzină, motorină, produse de încălzire", a declarat Marie-Helene Ska, secretar general al Confederației Sindicatelor Creștine (CSC).

În cadrul manifestației, participanții au afișat pancarte cu numărul 67 tăiat.

Demersul semnalează eliminarea opțiunilor de pensionare anticipată și alinierea sectorului public/privat la vârsta de pensionare la 67 de ani până în 2030.

Prim-ministru: Reformele sunt esențiale pentru finanțele publice

Reforma guvernamentală a pensiilor ar urma fie "însoțită" de un sistem "bonus-malus", recent dezvăluit de guvern.

Sindicatele spun că acest sistem este extrem de nefavorabil carierelor fragmentate și în special femeilor.

"La 25 de ani, vreau să-mi planific viața, nu supraviețuirea", se putea citi pe pancarta ținută de o tânără participantă la protest.

Chestionat în Parlament de opoziția de stânga, care l-a acuzat de o "lovitură antisocială", prim-ministrul Bart De Wever a reiterat că reformele sunt esențiale pentru restabilirea finanțelor publice.

"A menține cursul (reformelor) este datoria noastră. A nu face acest lucru ar fi un act de egoism față de copiii și nepoții noștri", a insistat el.

Decolări anulate pe principalele două aeroporturi din Belgia

Pe lângă sindicate, alte zeci de organizații s-au alăturat protestului, inclusiv filiala belgiană a ATD Fourth World.

"Ne temem de o creștere uriașă a sărăciei, în loc să vedem o revenire la locul de muncă (a celor fără slujbe). Programele de formare oferite sunt adesea foarte limitate", a avertizat Baptiste Boulbes, voluntar în cadrul organizației.

Demonstrația a fost în mare parte pașnică. Totuși, poliția a anunțat că a făcut cincizeci de arestări.

Vara trecută, parlamentul belgian a votat limitarea indemnizațiilor de șomaj la doi ani.

Apelul sindicatelor la grevă a provocat joi perturbări în numeroase sectoare, printre care transportul public, administrație și colectarea deșeurilor.

Din cauza lipsei de agenți de securitate și a personalului de la sol, cele două aeroporturi belgiene principale, Bruxelles-Zaventem și Charleroi, au anulat toate plecările programate inițial pentru joi.