Percheziţii într-un dosar de furturi din incinta Minei Vulcan: Hoţii se deghizau în mineri şi plecau cu echipamente şi cabluri

Şase persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în Hunedoara şi Timiş. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliţia Română

Poliţiştii din municipiul Vulcan au destructurat un grup suspectat că a sustras în mod repetat cabluri şi echipamente din incinta minei din localitate, pentru a nu a trage atenţia hoţii susţinând că sunt mineri trimişi în zonă de conducerea unităţii pentru a desfăşura diverse activităţi, potrivit Agerpres.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 40.000 de lei, în cauză fiind deschis un dosar penal pentru furt calificat, a informat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara. În urma unor percheziţii desfăşurate în judeţele Hunedoara şi Timiş, şase persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.

Din cercetări a reieşit că mai multe persoane ar fi acţionat în mod repetat pe timp de noapte, pătrunzând în perimetrul minei prin escaladare şi prin forţarea sistemelor de închidere ale magaziilor şi atelierelor mecanice.

Cele şapte persoane bănuite de comiterea faptei, printre care şi un minor, ar fi sustras cabluri din cupru conectate la reţeaua internă de energie electrică, motoare metalice aflate în funcţiune şi diverse scule utilizate în industria minieră.

"Pentru a nu atrage atenţia, aceştia ar fi folosit echipamente specifice minerilor şi ar fi invocat pretexte legate de activităţi dispuse de conducerea unităţii, după care ar fi debranşat cabluri sau componente ale unor utilaje, pe care ulterior le-ar fi valorificat într-un interval scurt de timp", a transmis IPJ Hunedoara.

Prejudiciul cauzat unităţii miniere este estimat la aproximativ 40.000 de lei, faptele provocând, pe lângă pierderile materiale, şi defecţiuni tehnice care au dus la întreruperea temporară a activităţii miniere.

Poliţiştii au pus în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, fiind vizate persoane din municipiile Vulcan, Petroşani şi din municipiul Timişoara. Cu această ocazie au fost descoperite mai multe probe de interes în cauză şi au fost recuperate bunuri provenite din săvârşirea infracţiunilor, prejudiciul fiind recuperat în proporţie de aproximativ 50%.

Şase persoane, cu vârste cuprinse între 20 şi 43 de ani, au fost reţinute, urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, în vederea dispunerii măsurilor legale.