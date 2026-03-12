Delegația trimisă de Orban să verifice conducta Drujba a ajuns la Kiev. Ucrainenii nu o recunosc

2 minute de citit Publicat la 20:03 12 Mar 2026 Modificat la 20:03 12 Mar 2026

Premierul ungar Viktor Orban a trimis o delegație la Kiev pentru a inspecta conducta Drujba, prin care nu-i mai vine țițeiul rusesc. Foto: Profimedia Images

O echipă din Ungaria pe care Viktor Orban a însărcinat-o să evalueze oleoductul Drujba a sosit în capitala Ucrainei, notează Kyiv Independent, care citează un anunț în acest făcut joi de premierul maghiar.

Delegația de la Budapesta este condusă de Gabor Czepek, secretarul de stat al Ministerului Energiei din Ungaria.

Guvernul maghiar a acuzat anterior Kievul că se folosește de pretextul avarierii conductei în atacurile Moscovei pentru a justifica oprirea tranzitului de țiței rusesc spre Ungaria.

Ministerul de Externe al Ucrainei a comunicat că vizita delegației ungare nu a fost coordonată cu Kievul și că echipa maghiară nu are statut oficial și nici întâlniri programate cu oficiali ucraineni.

Viktor Orban îi cere trimisului său să stabilească "politicos" contactul cu ucrainenii

Vorbind cu secretarul de stat Czepek într-un apel online, Orban i-a cerut acestuia "să încerce să ia legătura cu organismele guvernamentale ucrainene responsabile de sectorul energetic".

"Trebuie să încercăm politicos să stabilim contactul (cu partea ucraineană). Dacă acest lucru nu funcționează, ar trebui să solicităm permisiunea de a merge noi înșine acolo pentru a efectua o inspecție la fața locului", i-a spus premierul șefului delegației.

Orban l-a întrebat, de asemenea, pe Czepek dacă echipa sa a fost "hărțuită" în Ucraina.

Oficialul ministerial a răspuns că delegația a ajuns în siguranță la ambasada Ungariei din Kiev, după o călătorie de 14 ore.

Kyiv Independent menționează că a contactat Ministerul de Externe al Ungariei, Ministerul Energiei și Ambasada Ungariei la Kiev pentru comentarii.

Ce s-a întâmplat cu conducta Drujba

Secțiunea ucraineană a conductei Drujba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia, a fost scoasă din funcțiune la sfârșitul lunii ianuarie, în urma unui atac lansat de Rusia în vestul țării, după cum au anunțat autoritățile de la Kiev la momentul respectiv.

După ce tranzitul petrolier a fost sistat, Bratislava și Budapesta au acuzat Ucraina de minciuni și șantaj.

Drept represalii, cele două state, conduse de guverne cu atitudine pro-rusă, au amenințat să continue blocarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Moscovei, precum și a împrumutului UE de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Premierul ungar Viktor Orban a spus că va încerca să exercite presiuni diplomatice asupra Ucrainei și a menționat că-i va contacta în acest sens pe diplomații UE.

La rândul său, Comisia Europeană a anunțat că a propus trimiterea propriei misiuni pentru a inspecta conducta Drujba, dar nu a primit încă un răspuns din partea Ucrainei.

Executivul Uniunii nu are detalii despre delegația trimisă de Ungaria, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna-Kaisa Itkonen.

Orban se luptă cu Ucraina în campanie electorală

Viktor Orban, care și-a câștigat reputația de "cel mai prietenos politician din față de Kremlin", a obstrucționat în mod repetat asistența europeană acordată Ucrainei și sancțiunile împotriva Rusiei, amintește Kyiv Independent.

Premierul de la Budapesta și-a intensificat retorica anti-Ucraina în ultimele săptămâni, acuzând conducerea acestei țări de amenințări și șantaj.

Analiștii leagă ultimele escaladări retorice de campania electorală în curs de desfășurare în Ungaria, unde partidul Fidesz al lui Orban se află în urma partidului de opoziție Tisza în sondaje, înaintea alegerilor legislative din aprilie.

Șeful guvernului de la Budapesta s-a plâns că ucrainenii "i-au amenințat familia", după ce, exasperat de blocajul provocat de Ungaria la Bruxelles, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că ar trimite "militari să vorbească cu Orban, pe limba lor".

Într-un alt incident, autoritățile ungare au reținut echipa unei bănci ucrainene în tranzit prin țară și au confiscat aurul și valuta pe care aceasta le transporta.