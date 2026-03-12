Ilie Bolojan face declarații după adoptarea bugetului pentru anul 2026 de către Guvern

Publicat acum 19 minute

Premierul Ilie Bolojan va face declarații joi seara, la ora 21:30, la finalul ședinței de guvern, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu.

Bugetul pentru anul 2026 a fost adoptat de Guvern și va fi trimis la Parlament pentru dezbatere și vot.

De asemenea, Guvernul a adoptat și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026. Salariul brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei.

Partidul Social Democrat a transmis, joi, că miniştrii săi "vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească".