Marea Britanie oferă până la 46.000 de euro familiilor de imigranți ca să plece din țară: „Plecați acum sau veți fi scoși în cătușe”

Ministerul britanic de Interne, Home Office, a lansat un program-pilot prin care încearcă să convingă cele 150 de familii de imigranți, ale căror cereri de azil au fost respinse, să părăsească voluntar Regatul Unit, a relatat The Guardian. Autorităţile le oferă până la 46.000 de euro (n.r. 40.000 de lire sterline) pentru a pleca sau riscă să fie evacuate cu forța.

Familiile care au primit notificări de la Home Office prin care li se cere să accepte să se întoarcă în țările lor de origine cer disperat Ministerului de Interne din Marea Britanie să le acorde mai mult timp pentru a lua o decizie care le va afecta semnificativ viitorul copiilor.

Reprezentanţii de la Home Office au vizat 150 de familii ale căror cereri de azil au fost respinse și le-a oferit doar șapte zile pentru a lua această decizie, care ar scoate copiii din școli și din comunitățile în care au fost integrați. Potrivit sursei citate, cei care refuză să plece voluntar pot fi evacuați cu forța, cu cătușe, inclusiv copiii.

Temeri legate de întoarcerea în țările de origine

În urmă cu o săptămână, Ministerul britanic de Interne a anunţat noul program-pilot prin intermediul căruia a solicitat familiilor de migranţi să opteze pentru întoarcerea voluntară accelerată în țările lor de origine, cu stimulentul unor plăți "de întoarcere acasă" de până la 10.000 de lire sterline (n.r.: circa 11.400 – 11.600 euro) pentru fiecare membru al familiei, suma totală putând ajunge la 40.000 de lire sterline (n.r.: 46.000 euro), au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Familiile care au primit e-mailuri de la Home Office susţin că oficialii britanici pun presiune pentru a părăsi rapid Regatul Unit. Ele sunt îngrozite de perspectiva ca ele și copiii lor să fie grăbite să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în țările lor de origine, unde cred că viața lor este încă în pericol.

Tatăl unei adolescente care se pregătește pentru examene a declarat că familia sa este devastată de perspectiva deportării.

„Soția mea este complet șocată și plânge la gândul că trebuie să plecăm din această țară care a fost casa noastră în ultimii ani. Fiica mea ar trebui să renunțe la visul de a absolvi școala și de a promova examenele cu rezultate excelente”, a mărturisit bărbatul, potrivit sursei citate.

Ulterior, acesta a mai spus: „Suntem complet devastați, extrem de speriați, ca și cum o bombă atomică ar fi explodat în jurul nostru. Mica noastră lume s-a prăbușit la picioarele noastre. Speranța nu mai este o șansă pentru noi”.

O altă mamă a subliniat că se teme pentru siguranța ei și a fiului său dacă vor fi nevoiți să revină în țara de origine. Potrivit acesteia, atât ea, cât și copilul urmează tratament pentru depresie și anxietate, iar întoarcerea ar putea fi periculoasă.

„Dacă nu acceptăm plecarea voluntară vom fi forțați să plecăm. Am nevoie de mai mult timp să mă gândesc care este cea mai sigură decizie pentru noi", a declarat femeia, care a cerut autorităților britanice prelungirea termenului de șapte zile.

Jurnaliştii de la The Guardian au mai notat că schema-pilot va fi revizuită în cadrul unei consultări care prevede că, spre deosebire de îndrumările anterioare, utilizarea forței, inclusiv încătușarea copiilor, ar putea fi utilizată în scopul efectuării îndepărtării, nu doar pentru a proteja copiii de riscul de a se răni lor înșiși sau altora.

„Asta înseamnă că manipularea fizică a unui copil, ca ultimă soluție pentru a depăși nerespectarea regulilor, este o intervenție regretabilă, dar necesară și justificată”, se arată în documentul oficialilor britanici.

Conform datelor oficiale, anul trecut, 97% dintre deportările familiilor s-au făcut voluntar: 1.159 de familii au acceptat plecarea, în timp ce doar 17 au fost îndepărtate cu forța.

Programul este în prezent analizat de autorități, iar reprezentanții Home Office au precizat că nu vor face comentarii suplimentare până la finalizarea evaluării proiectului-pilot.