Poluare masivă pe Nistru, după o scurgere de petrol din Ucraina. Republica Moldova cere ajutorul României

1 minut de citit Publicat la 21:09 12 Mar 2026 Modificat la 21:16 12 Mar 2026

Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a ridicat nivelul de alertă la maximum în nordul țării și a anunțat restricții severe. FOTO: Hepta

O poluare masivă este raportată pe râul Nistru, după ce volume de substanțe petroliere intră dinspre Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, a ridicat nivelul de alertă la maximum în nordul țării și a anunțat restricții severe privind utilizarea apei, după ce analizele de laborator au arătat o degradare gravă a calității apei în zona Naslavcea, potirvit Moldpres.

“Am recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndemnăm cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Măsuri pentru a împiedica pătrunderea petrolului în conducte

Măsura este esențială pentru a preveni pătrunderea petrolului în conductele și rezervoarele rețelelor casnice, ceea ce ar duce la o contaminare pe termen lung a infrastructurii.

În raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți (clasa 3 – nivel mediu) se permite utilizarea apei din Nistru, cu următoarele recomandări:

interzicerea utilizării apei direct din Nistru pentru consum potabil;

abținerea de la utilizarea apei pentru adăparea animalelor;

abținerea de la pescuit;

evitarea utilizării apei pentru irigare.

În raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, municipiul Chișinău, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă (clasa 1) calitatea apei este în limite normale și nu există restricții. Apa din Nistru poate fi utilizată în regim obișnuit.

Republica Moldova cere ajutorul României

Gheorghe Hajder a subliniat că natura acestui incident este imprevizibilă, iar parametrii se pot schimba de la o oră la alta. „Alegem să acționăm foarte precaut. Vom comunica transparent fiecare etapă și vom monitoriza continuu calitatea apei pentru a asigura siguranța fiecărui cetățean”, a conchis oficialul.

În prezent, barajul de la Dubăsari rămâne principalul punct de protecție pentru sudul țării, însă autoritățile sunt în alertă maximă pentru a interveni în cazul în care petele de petrol reușesc să înainteze în aval.

Ministrul moldovean al Mediului, Gheorge Hajder, a anunțat că Chișinăul a solicitat ajutorul Bucureștiul în această situație.

,,Am decis să solicităm și suportul partenerilor din România, ca să mai instalăm și alte filtre suplimentare, să fim pregătiți pentru orice eventualitate și pentru orice scenariu”, a subliniat oficialul.

Între timp, responsabilii Ministerului Mediului din Moldova au decis instalarea filtrelor pentru a opri extinderea și a elimina petele de petrol de pe râul Nistru.