Ciucu și Negoiță au discutat despre noi pasaje rutiere în Sectorul 3. Unde ar putea fi construite

Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, despre realizarea unor pasaje, inclusiv la intersecţia bulevardelor Camil Ressu şi Nicolae Grigorescu, precum şi despre reconfigurarea Splaiului Independenţei. Întâlnirea a făcut parte din seria pe care Ciucu le-a iniţiat în această perioadă, pentru a vedea care sunt priorităţile primarilor de sector, scrie Agerpres.

„Primarul Sectorului 3 este axat în principal pe proiecte care ţin de infrastructura rutieră. Suntem de acord că, odată ce vom finaliza PUZ-ul iniţiat de PMB pentru inelul median din estul Bucureştiului, Sectorul 3 să îşi asume realizarea unui pasaj denivelat în intersecţia bulevardelor Camil Ressu şi Nicolae Grigorescu, pasaj realizat cu scopul decongestionării traficului pe inelul median”, a scris Ciucu, joi, pe Facebook.

Primăria Sectorului 3 vizează şi realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, care „să rezolve” blocajele din intersecţiile şoselei Mihai Bravu cu calea Vitan, calea Dudeşti şi strada Baba Novac.

„Am întors proiectul pe toate feţele, i-am căutat punctele tari dar şi pe cele slabe, iar cele tari mi se par predominante. Aici nu vor începe lucrările până ce PMB nu va finaliza lucrările la reţeaua de termoficare, dar am decis să facem studiile urbanistice necesare. Sectorul 3 îşi asumă lărgirea căii Dudeşti la două benzi pe sens, între şoseaua Mihai Bravu şi bulevardul Burebista - prin acest proiect se reduc blocajele din intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu şi se scurtează semnificativ timpul de staţionare a tramvaiului în trafic. Aici noi, PMB executăm deja linia de tramvai. Am dat deja ordinul de începere”, menţionează Ciucu.



De asemenea, PMB îşi asumă proiectul de lărgire a inelului median între şoseaua Giurgiului şi bulevardul Basarabia, astfel încât să introducă şi linie de tramvai.



Sectorul 3 îşi asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să permită pietonilor ce vin cu metroul să ajungă direct în staţia de autobuz şi la Hala Laminor. PMB reabilitează linia de tramvai din intersecţie, astfel că cele două instituţii vor coordona lucrările, se mai arată în postare.

„Sectorul 3 îşi asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege staţia de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum. A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady şi strada Lunca Cetăţii, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilităţi dimensionate corect şi zone stabilite clar pentru şcoli şi parc şi alte funcţiuni publice”, precizează primarul Capitalei.



Cei doi au discutat şi despre proiectul de regenerare şi reconfigurare a Splaiului Independenţei, pentru punerea în valoare a zonei de promenadă de lângă râul Dâmboviţa.



„Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB. L-am rugat pe Robert Negoiţă să proiecteze proiectul ţinând cont deja de viziunea noastră şi să includă temele de proiectare şi elementele pe care deja le-am discutat cu Teodor Frolu”, menţionează Ciucu.



El admite că proiectele Sectorului 3 includ "multă infrastructură rutieră", dar adaugă că mare parte din ea deja face parte şi din viziunea PMB, care a pregătit un PUZ pentru inelul median.

„Sunt proiecte utile, important este să găsim soluţii şi nu să ne blocăm unii pe alţii, doar aşa de flori de măr. Hai să le facem”, mai scrie Ciprian Ciucu.