Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele semnate de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat un parteneriat strategic. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat joi, la Cotroceni, trei documente – parteneriatul strategic între cele două țări și două documente privind cooperarea în domeniul energiei și al producției comune de armament.

Cele trei documente semnate de cei doi președinți:

Acord-cadru între Președintele României și Președintele Ucrainei privind cooperarea în sectorul energetic

Declarație comună de intenție a Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și Președintelui României, Nicușor Dan, privind coproducția de material de apărare în România

Declarație comună privind stabilirea unui parteneriat strategic între România și Ucraina

Legat de sectorul energetic, cei doi au semnat pentru sporirea posibilității de export și import, „prin construirea unei linii aeriene de 400 kV între orașul Cernăuți din Ucraina și orașul Suceava din România, precum și prin punerea în funcțiune a unei linii aeriene de 110 kV între orașul Porubne din Ucraina și orașul Siret din România”.

Mai mult, acordul-cadru prevede și „explorarea posibilității de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite din Coridorul vertical de gaze, precum și a gazelor provenite din producția viitoare din Marea Neagră în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât necesarul de gaze al Ucrainei, cât și va asigura stocarea în condiții de siguranță a acestora”.

Documentul integral, în limba engleză, poate fi citit AICI.



În declarația privind „oproducția de material de apărare în România”, cele două țări s-au angajat „să pună bazele colaborării între întreprinderi și să permită producția de sisteme și capacități de apărare ucrainene în România, să consolideze cooperarea între industriile de apărare din Ucraina și România, să întreprindă producția comună de sisteme și capacități de apărare care vor sprijini Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii armate a Federației Ruse, asigurând în același timp disponibilitatea acestor materiale în mod prioritar pentru ambele părți și pentru destinatarii conveniți și să prevadă că majoritatea sistemelor și capacităților de apărare produse în România vor fi prioritare pentru nevoile forțelor de securitate și apărare ale Ucrainei și ale forțelor armate române”.

Documentul integral, în limba engleză, poate fi citit AICI.

Privind parteneriatul strategic, legat de procesul de extindere a UE, România și Ucraina au convenit că „își vor extinde dialogul privind afacerile europene, la toate nivelurile considerate relevante, în conformitate cu progresele înregistrate de Ucraina în procesul de integrare în UE și cu avansarea susținută a acesteia în adoptarea și punerea în aplicare a acquis-ului UE”.

Mai mult, cele două țări au semnat pentru „consolidarea cooperării politice și practice pentru promovarea procesului de aderare a Ucrainei la UE și pentru sprijinirea eforturilor Ucrainei de îndeplinire a criteriilor relevante în acest sens, inclusiv prin intermediul asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate de România, dar și pentru explorarea, acolo unde este necesar, a căilor suplimentare de cooperare în vederea promovării integrării depline a Ucrainei în piața internă a Uniunii Europene, pe baza criteriilor de aderare la UE”.

Documentul integral, în limba engleză, poate fi citit AICI.