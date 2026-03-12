“Ard rezervoarele de combustibil”. Un important hub petrolier rusesc a fost lovit de un atac cu drone ucrainene în Krasnodar

Atacul a provocat un incendiu de amploare la instalație. FOTO: Captură video/Supernova/Telegram

Forțele ucrainene au atacat infrastructura de la stația de pompare a petrolului Tihorețk din regiunea Krasnodar din Rusia, unul dintre cele mai mari centre logistice petroliere din sudul Rusiei, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru The Kyiv Independent.

“Atacul de astăzi asupra centrului petrolier Tihorețk, singura filială de aprovizionare care livrează produse petroliere către Novorossiisk, a dat o lovitură semnificativă logisticii petroliere a inamicului”, a declarat sursa.

Operațiunea a fost efectuată de Centrul de Operațiuni Speciale Alfa al SBU și a vizat infrastructura instalației din orașul Tihorețk, potrivit sursei. Amplasamentul face parte dintr-un important centru petrolier care include un depozit mare de petrol și un terminal utilizat pentru manipularea combustibilului și produselor petroliere rusești.

Atacul a provocat un incendiu de amploare la instalație, a declarat sursa. Imaginile publicate pe rețelele sociale par să arate mai multe incendii la fața locului, probabil implicând rezervoare de stocare a combustibilului.

Autoritățile ruse au confirmat atacul asupra stației de pompare a petrolului și au declarat că 26 de echipamente au fost desfășurate pentru a stinge incendiul.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult depozitele de petrol rusești

Ucraina a vizat anterior infrastructura petrolieră din portul rusesc Novorossiisk la începutul lunii martie, într-o operațiune despre care SBU a declarat că a fost efectuată în comun cu Forțele de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit sursei SBU, astfel de operațiuni sunt concepute pentru a perturba lanțurile de aprovizionare, a complica transportul de combustibil către porturile rusești și a forța Moscova să modifice rutele logistice, slăbind capacitatea Rusiei de a susține războiul.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult depozitele de petrol rusești, rafinăriile și infrastructura logistică cu drone cu rază lungă de acțiune, ca parte a unei campanii mai ample împotriva instalațiilor industriale ale Rusiei care susțin efortul de război.

Războiul în curs din Iran ar putea anula acest efort, cel puțin pe termen scurt, aducând un avantaj pentru Rusia, spun experții, deoarece turbulențele de pe piețele energetice globale schimbă calculul pentru cel mai mare stat petrolier din lume.

Lunile ianuarie și februarie au fost perioade sumbre din punct de vedere fiscal pentru Rusia, deoarece prețurile scăzute la petrol și sancțiunile tot mai mari au înăsprit restricțiile asupra sectorului energetic al Rusiei.

Țara se bazează în mare parte pe veniturile sale colosale din petrol și gaze pentru a-și finanța invazia la scară largă a Ucrainei.

Kievul ar putea, de asemenea, să simtă o presiune şi mai mare din partea Uniunii Europene pentru a redeschide conducta Drujba, avariată de atacurile ruseşti, care transportă în mod normal petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

