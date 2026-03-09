Cum profită Rusia de creșterea prețului petrolului ca să își refacă vistieria de război

Creşterea preţului petrolului va ajuta Rusia să-şi refacă finanţele publice şi să-şi menţină economia de război pe linia de plutire, spun mai mulți diplomaţi cu care a stat de vorbă BBC.

În ultimii ani, Rusia a suferit din cauza sancţiunilor energetice internaţionale, a preţurilor globale scăzute ale petrolului şi a plafonului de preţ impus de UE şi Marea Britanie, stabilit în prezent la 44 de dolari pe barilul de petrol.

Dificultăţile financiare au fost atât de mari, încât Rusia a fost nevoită să vândă din rezervele de aur şi să majoreze taxele de consum. Însă creşterea preţurilor petrolului va contribui acum la umplerea vistieriei Kremlinului.

Lipsa aprovizionării cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea determina unele ţări să fie mai interesate să cumpere petrol rusesc, mai accesibil.

Acest lucru vine la doar câteva zile după ce SUA au relaxat temporar sancţiunile pentru a permite Indiei să cumpere petrol rusesc, deja aflat pe mare.

Kievul ar putea, de asemenea, să simtă o presiune şi mai mare din partea Uniunii Europene pentru a redeschide conducta Drujba, avariată de atacurile ruseşti, care transportă în mod normal petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia.

Războiul SUA-Israel cu Iranul nu numai că ar putea distrage atenţia globală de la Ucraina, dar ar putea, de asemenea, să-i ajute acum pe inamicii acesteia, conchide BBC.