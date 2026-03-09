Mai multe declarații date de martori în dosarul Georgescu-Potra au fost excluse dintre probe. Procurorii vor decide dacă refac ancheta

Mai multe declarații date de martori în dosarul Gorgescu-Potra au fost excluse dintre probe. FOTO: colaj INQUAM Photos/Octav Ganea / Getty Images

Curtea de Apel București a decis luni, în dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt judecați Horațiu Potra și Călin Georgescu, ca mai multe declarații ale unor martori să fie excluse dintre mijloacele de probă. Instanța a stabilit că aceste declarații sunt nule, invocând dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare. În acest context, procurorii trebuie să decidă dacă refac ancheta.

Potrivit încheierii de ședință pronunțate luni, judecătorul de cameră preliminară a admis în parte cererile formulate de mai mulți inculpați.

Instanța a constatat nulitatea declarațiilor date de aceștia în calitate de martor, în decembrie 2024, și a dispus excluderea lor ca probe. Judecătorul a invocat articolul 118 din Codul de procedură penală, referitor la dreptul martorului la tăcere și neautoincriminare, precum și dispozițiile legale privind nulitatea actelor procedurale.

În același timp, Curtea de Apel București a dispus eliminarea din dosar a mijloacelor de probă declarate nule, inclusiv a mediilor optice pe care sunt stocate înregistrările audierilor acestor martori. Instanța a mai decis și înlăturarea din rechizitoriu a redării conținutului acestor declarații și a referirilor la ele.

Judecătorul a respins ca nefondate toate celelalte cereri și excepții ridicate în procedura de cameră preliminară de Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți inculpați.

Decizia va fi comunicată procurorului și părților. Procurorul trebuie să decidă în cinci zile dacă menține dispoziția de trimitere în judecată sau dacă solicită restituirea cauzei.

Horațiu Potra, acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024, nu va mai fi supus regimului de maximă siguranță din Penitenciarul Rahova. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis joi ridicarea regimului de maximă siguranță, după ce a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar.

După ce a leșinat în sala de judecată, Potra a cerut instanței să îi fie schimbat regimul de detenție și să fie tratat ca restul persoanelor aflate în arest preventiv.

În februarie 2025, Parchetul afirma că planul de destabilizare a României, prin inițierea de acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Horațiu Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Conform Parchetului, cu două zile înainte de anularea alegerilor din turul 1, adică pe 4 decembrie 2024, mercenarul Horațiu Potra, aflat la acel moment în Congo, este contactat de Andrei Avram, lider al grupării „Ciurarii” (specializat în trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că „mâna dreaptă” a lui Georgescu ar dori să poarte o discuție cu el.