Doi șefi de vamă din Portul Constanța, reținuți de DNA pentru luare de mită. Stenograme: „Totul este în euro, nu vreau dolari”

2 minute de citit Publicat la 10:33 06 Mar 2026 Modificat la 10:47 06 Mar 2026

Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție / sursa foto: Hepta

Doi șefi de vamă din Portul Constanța au fost reținuți joi seară de DNA după ce au fost prinși în flagrant când primeau mită. Surse judiciare susțin că aceștia cereau între 300 și 700 de euro pentru fiecare container, pentru urgentarea actelor și pentru ca mărfurile să fie subevaluate sau încadrate la limita inferioară a prețurilor.

Surse judiciare mai susțin că sumele ar fi fost primite pentru ca formalitățile vamale privind importuri de mărfuri realizate în perioada 1-5 decembrie 2025 să fie procesate cu prioritate și fără dificultăți. Importurile vizate ar fi fost efectuate de agenți economici.

Traseul banilor

Traseul banilor este următorul: importatorii mărfurilor predau către un intermediar cetățean chinez sau arab conosamentul mărfurilor, acești intermediari procedează la falsificarea facturilor în așa fel încât mărfurile să fie subevaluate sau duse până la limita inferioară a prețurilor impuse de către HG 973/2006, după care, împreună cu suma stabilită între limitele de 300-700 USD per fiecare container le predă comisionarului vamal cu care colaborează.

Comisionarul vamal, la rândul lui, întocmește declarația vamală de punere în liberă circulație/ tranzit, după caz, predă banii către șeful biroului vamal, iar aceste declarații vamale sunt procesate foarte urgent de către subordonații responsabili cu această sarcină trasată.

Martor: „Am fost chemat la Portul Constanța să mi se spună că trebuie să plătesc 350 de euro/container”

Potrivit acelorași surse, un martor le-ar fi spus anchetatorilor că i s-a cerut o sumă fixă pentru fiecare container, pentru ca formalitățile vamale să fie procesate fără întârzieri.

„Am fost chemat la Portul Constanța să discut cu domnul P.O. (n.red unul dintre șefi). Am ajuns la acesta, era lângă el adjunctul său, am intrat direct în subiect, domnul P.O. mi-a spus că trebuie să plătim câte 350 euro per container.

L-am întrebat pentru ce să plătim 350 euro, iar suma aceasta, pentru noi, reprezintă șpagă. Dacă nu plătim, avem multe probleme la vamă, de exemplu în loc să iasă o lucrare în mod normal în 2-3 zile, întârzie 15-20 zile”, susține martorul.

Stenograme din dosarul de luare de mită: Șeful din biroul vamal recunoaște că ia bani de la afaceriști arabi

„DOMN: Cât mă costă pe unu?

P.O: Trei sute cincizeci.

DOMN: Atunci n-am zis că e prea mult pentru mine.

P.O: Și pentru mine e prea mult! (n.n.: râde)

DOMN: Dumneavoastră aveți mulți! Io n-am! Că din câte am înțeles de la Cristina, ei dai mai puțin.

P.O: (n.n: neinteligibil) la toată lumea.

DOMN: Am o altă problemă.

P.O: Da.

DOMN: Să fim sinceri unu’ cu altu’. Dumneavoastră luați doar la arabi sau și la? Sigur.

P.O: Și.

DOMN: Mi-e că pe urmă o se-audă din piață”, se arată în dosarul procurorilor.

Șeful biroului vamal a continuat discuția, precizând că „totul e în euro”.

P.O: Totul este în euro! Nu vreau dolari, nu vreau nimic! Nu vrem dolari, nu vrem nimic! Numai euro, euro, euro! (n.n: neinteligibil)

DOMN: Fiecare vineri primește. Fiecare vineri primește.

P.O: Și din urmă îmi dai ceva, să dai să...?

DOMN: Începând de azi!

P.O: (n.n.: râde)

DOMN: Începem cu 300 de euro. Te rog.

P.O: (n.n: neinteligibil)

DOMN: Te rog din tot sufletu’!

P.O: (n.n: neinteligibil)

DOMN: Te iubesc mult! Nu...

P.O: Și eu! Și eu te iubesc!

DOMN: Lasă-mă un pic!

P.O: Și eu te iubesc!

DOMN: Un pic lasă-mă!

P.O: Și io te iub... io te iubesc mai mult!

DOMN: Ascultați-mă...

P.O: Și vreau să te iubesc mai mult!”, se mai arată în dosar.

Potrivit acelorași surse judiciare, un alt martor le-ar fi povestit anchetatorilor că mita ar fi fost dată chiar pe holul din apropierea biroului unuia dintre inculpați.

„I-am dat suma de 1.350 de euro lui P.O și acesta a introdus banii în buzunarul hainei, fără să îi numere”, susține martorul.

Cei doi funcționari au fost prinși în flagrant de procurorii DNA, iar ancheta în acest caz este în desfășurare.