Rusia a intrat în război de partea Iranului. Kremlinul livrează intelligence pentru lovirea precisă a țintelor americane

2 minute de citit Publicat la 15:05 06 Mar 2026 Modificat la 15:10 06 Mar 2026

Imagine din satelit a Comandamentului Flotei a 5-a a marinei SUA, din Manama/Bahrein, lovit pe 1 martie de o rachetă iraniană. Foto: Profimedia Images

Rusia se implică în conflictul din Iran și ajută în prezent regimul de la Teheran cu informații miltare care să-i ajute pe iranieni să țintească precis forțele SUA din Orientul Mijlociu, informează Washington Post (WP).

Rusia a furnizat astfel Iranului informații privind capacitățile militare americane, precum navele militare și avioanele SUA din zonă, au declarat surse autorizate pentru WP.

Loviturile Iranului au vizat, de asemenea, și obiective majore precum centrele de comandă și control și radarele sistemelor americane din regiune, iar recentele atacuri, precise și țintite, asupra forțelor SUA au confirmat aceste informații.

„Pare a fi un efort destul de mare și cuprinzător”, a spus una din sursele citate, sub anonimat, de WP.

Iranul nu dispune de suficienți sateliți de spionaj pentru a putea avea acces la astfel de informații care să ducă apoi la lovirea precisă a obiectivelor vizate.

Asistența oferită Iranului de Moscova în intelligence și identificarea țintelor american semnalează extinderea rapidă a conflictului, în care SUA au ajuns să se confrunte, indirect, cu Rusia.

De la declanșarea atacurilor comune americano-israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, Rusia a transmis Teheranului locațiile unor centre și sisteme critice ala armatei americane.

Iranienii au reușit să lovească și să distrugă radarele sistemelor antirachetă americane din Orientul Mijlociu

În același timp, după aproape o săptămână de război, capacitatea Iranului de a localiza și lovi forțele SUA a fost redusă semnificativ, au declarat sursele citate.

Șase militari americani au fost ucuși și alți câțiva au fost răniți de o dronă iraniană, într-un atac produs duminică, 1 martie, în Kuweit. Iranul a lansat mii de drone kamikaze și sute de rachete asupra obiectivelor americane, inclusiv ambasade, în ciuda faptului că armatele americane și israeliene au anunțat lovirea a peste 2.000 de ținte și obiective iraniene, inclusiv zone de lansare a rachetelor balistice, nave militare.

Centrul CIA de la ambasada SUA din Riad, Arabia Saudită, a fost de asemenea, lovit de iranieni. De asemenea, iranienii au lovit și comandamentul Flotei a 5-a american„e din Juffair, Bahrein.

Sistemul radar al unei baterii de rachete americane THAAD localizate în Iordania a fost lovit și aparent distrus în primele zile ale războiului declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, arată imagini din satelit surprinse săptămâna aceasta.

„Iranul reușește să țintească radarele americane”, a arătat expertul militar Dara Massicot. „O fac foarte precis. Vizează direct sistemele de comandă și control”.

Clădiri care adăpostesc sisteme radar similare au fost, de asemenea, lovite în două locații din Emiratele Arabe Unite. În acest ultim caz nu este clar dacă echipamentul a fost deteriorat.

Radarul este un element critic pentru sistemul de interceptare a rachetelor inamice.

SUA operează opt baterii THAAD în zonă. Emiratele Arabe Unite operează două astfel de instalații, iar Arabia Saudită, una.

Fotografia din satelit înfățișează locația bateriei de la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, la peste 800 de kilometri de Iran. Radarul care deservește bateria THAAD este un sistem transportabil AN/TPY-2, fabricat de Raytheon.

I