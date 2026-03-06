Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare”

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis în atacurile americane și israeliene. Foto: Getty Images

Iranul amână numirea unui succesor al fostului ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem ucis în atacurile americane și israeliene asupra Iranului, din motive de securitate, deoarece Israelul a afirmat că „îl va viza pe oricine va fi numit în funcție”, în timp ce președintele Donald Trump și-a afirmat dorința de a influența selecția, scrie New York Times.

Potrivit publicației Time, The New York Times a relatat, citând doi oficiali iranieni anonimi, că, deși al doilea fiu cel mare al lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, s-a impus ca cel mai puternic candidat pentru ocuparea celei mai înalte funcții de la Teheran, nimeni nu a fost numit de teama că va fi vizat.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a postat miercuri pe rețelele de socializare că orice lider numit de Iran pentru a-l succeda pe Ali Khamenei va fi „o țintă fără echivoc pentru eliminare”, adăugând că „nu contează cum îi cheamă sau unde se ascunde”.

Mojtaba Khamenei a stat în mare parte departe de atenția publică, dar are relații strânse cu administratorii Iranului și cu puternicul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice. Însă, odată ce numele său a fost lansat, Trump și-a exprimat imediat respingerea.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om ușor. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump joi pentru Axios, adăugând că ar fi „inacceptabilă” alegerea lui Mojtaba Khamenei.

Trump a spus că trebuie să fie „implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”, referindu-se la Delcy Rodríguez, care a devenit președinte interimar al Venezuelei după ce SUA l-au capturat pe fostul lider Nicolás Maduro într-o operațiune militară extraordinară la începutul acestui an.

În ceea ce privește Iranul, Trump a declarat joi pentru NBC News că ar dori să elimine structura de conducere existentă.

„Vrem să intrăm și să facem curățenie peste tot. Nu vrem pe cineva care ar reconstrui țara pe o perioadă de 10 ani. Vrem să aibă un lider bun. Avem câțiva oameni care cred că ar face o treabă bună”, a spus el.

Însă președintele SUA a amânat până acum să-și numească candidatul ideal, afirmând ulterior că „toate persoanele la care s-a gândit au fost ucise”.