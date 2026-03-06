Un om de afaceri aflat în Dubai a închiriat cu 170.000 de euro un avion privat ca să se întoarcă acasă: Dacă ai bani, nu e o problemă

Samuel Leeds s-a întors în Regatul Unit miercuri, cu un avion privat care a costat peste 170.000 de euro FOTO: X/ Samuel Leeds

Un investitor britanic în domeniul imobiliar spune că a plătit 150.000 de lire sterline (172.714 euro) pentru a închiria un avion privat spre Anglia, după ce o dronă militară a căzut peste vila lui cu șapte dormitoare din Dubai.

Samuel Leeds s-a întors în Regatul Unit miercuri, după ce a văzut resturi de la o dronă iraniană căzând „ca grindina” peste proprietatea lui de la malul mării, în timp ce se afla cu copiii săi în Palm Jumeirah, sâmbătă seara.

› Vezi galeria foto ‹

Totuși, Leeds susține că nu a plecat din cauza rachetelor lansate de Iran și ar vrea să revină în Emiratele Arabe Unite în două săptămâni. „A fost doar varianta ușoară de a pleca”, a declarat el pentru The Independent. „Nu am plecat din cauza rachetelor. Organizez un prânz de networking de afaceri cu peste 1.000 de persoane și nu aveam de gând să-l ratez”.

Cu toate acestea, Leeds a descris incidentul de la casa lui ca fiind „neliniștitor”. „Eu și copiii mei eram acasă. Am auzit o explozie și au început să cadă resturi”, a spus Leeds, care are patru copii cu vârste între unu și opt ani. „A fost neliniștitor, mai ales cu copii mici, să vezi rachete zburând deasupra casei tale”.

Leeds, originar din Buckinghamshire, a atras critici pe rețelele sociale după ce a scris pe rețelele sociale despre fuga sa costisitoare.

„Dacă ai bani, să pleci din EAU nu este cu adevărat o problemă”, a spus el într-o serie de postări pe X, alături de fotografii cu el și familia fratelui său la bordul avionului.

La fel ca alți occidentali prinși în conflictul din Orientul Mijlociu, Leeds a respins ceea ce a numit „narațiuni false” despre faptul că Dubai ar fi nesigur. „Oamenii nu fug din Dubai”, a insistat el. „Am oferit locuri gratuite în avion prietenilor mei și nimeni nu a fost interesat”.

„Când oamenii din Anglia îmi spun: «În sfârșit te-ai întors dintr-o zonă de război», le spun că Dubaiul este complet sigur”, a continuat el. „Am încredere deplină în guvernul EAU. Ei au în vedere interesul oamenilor. Și sunt recunoscător armatei care apără țara”.

Un avion privat din Dubai către Europa costă acum peste 200.000 de euro

Peste 20.000 de zboruri către sau din Orientul Mijlociu au fost anulate începând de sâmbătă, din cauza loviturii militare comune SUA–Israel și a atacurilor de represalii ale Iranului asupra aliaților americani din Golf.

Mii de persoane au rămas blocate, în timp ce loviturile iraniene asupra unor ținte din Golf continuă, iar companiile Etihad Airways și Emirates Airlines au suspendat zborurile programate cel puțin până la 6 martie.

Însă populația mare de rezidenți extrem de bogați din Dubai a dus la o creștere bruscă a cererii pentru avioane private pentru a părăsi țara.

Directoarea generală a companiei de charter pentru avioane private LunaJets Dubai, Caroline Cresp, a declarat pentru The Independent că un avion privat cu 12–14 locuri de la Dubai către Europa costă acum peste 200.000 de euro, comparativ cu 70.000–80.000 de euro înainte de conflict.

„Locurile individuale se vând cu aproximativ 25.000 de euro”, a spus Cresp. „Chiar dacă oamenii sunt dispuși să plătească aceste prețuri ridicate, disponibilitatea este foarte limitată”.

„Capacitatea este extrem de limitată. În Dubai sunt disponibile doar câteva sloturi de decolare pe zi”, a adăugat ea, menționând că obținerea unui slot de plecare din Dubai este dificilă.

LunaJets a operat în această săptămână aproximativ 15 zboruri din Dubai către orașe precum Istanbul, Atena și Roma, a spus ea, însă există încă o listă de așteptare.

Între timp, granița terestră cu Omanul a devenit o rută neașteptată de evacuare pentru călătorii care încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite în timpul crizei care ia amploare.

Compania a declarat că a închiriat zboruri comerciale din Muscat către destinații europene, cu bilete de aproximativ 2.000 de euro, o opțiune mult mai accesibilă pentru pasagerii blocați.

„Am operat mai multe zboruri charter Airbus A320 și Boeing 737 transportând aproximativ 180 de pasageri fiecare din Oman către Istanbul și Atena”, a spus Cresp.

Omanul colaborează cu companii aeriene internaționale pentru a organiza zboruri

La punctul de trecere a frontierei Khatm Al Shikla, lângă Al Ain - unde cele două țări vecine din Golf împart o lungă frontieră deșertică - autobuze, taxiuri și mașini private transportă pasageri care speră să prindă zboruri din Muscat.

Natelea Strnadiva, o cetățeană cehă care vizita Dubaiul împreună cu părinții ei, a spus că a plătit 2.500 de dirhami (500 de lire) pentru un taxi până la punctul de frontieră Al Ain.

„De aici luăm un taxi din Oman pentru 1.600 de dirhami (320 de lire) până la aeroportul din Muscat”, a spus ea. „Sunt mulți bani, dar nu avem de ales”.

Familia nu are încă bilete confirmate din Muscat. „Vom rezolva asta mai târziu. Vrem doar să plecăm de aici”, a adăugat Strnadiva.

Mulți călători au spus că procedura la frontieră a decurs fără probleme și nici măcar nu li s-a perceput taxă de viză.

Călătorii care au reușit să ajungă la Aeroportul Internațional Muscat au spus că acolo scenele erau haotice, pasagerii grăbindu-se să prindă locuri în zborurile de plecare.

„Era o coadă uriașă, deși am ajuns la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de zborul meu spre Delhi”, a spus Ramesh, un turist indian care venise din Dubai.

Având în vedere creșterea numărului de pasageri, Omanul a declarat joi că lucrează cu companii aeriene internaționale pentru a organiza zboruri care să ajute pasagerii blocați în regiunea Golfului.

„Cetățenii tuturor țărilor au dreptul uman la siguranță și securitate. Oamenii contează. Să oprim războiul acum”, a scris pe X ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Un rezident britanic din Dubai de cinci ani, care se afla și el la frontieră miercuri, a spus că își scoate părinții aflați în vizită din țară către casa lui de vacanță din Phuket, Thailanda.

„Ei vor încerca să găsească un zbor spre Anglia, iar noi plănuim să stăm în Phuket o lună”, a spus rezidentul. „Atacurile continuă și nu știm care va fi deznodământul. Așa că am decis să plecăm pentru o vreme și să așteptăm”.

Un alt rezident britanic care deține un apartament în Burj Khalifa a spus că a decis să se întoarcă temporar în Anglia din cauza intensificării atacurilor.

„Burj Khalifa este un simbol iconic și mă tem că ar putea deveni o țintă”, a spus rezidentul, proprietar de afacere care a cerut să nu fie identificat. „Voi decide dacă mă întorc în funcție de cum evoluează conflictul”.

Creșterea numărului de pasageri a creat și o oportunitate neașteptată de afaceri pentru șoferii de la frontieră.

La o benzinărie ADNOC de lângă punctul de trecere, taximetriști din Oman așteptau clienți care mergeau spre aeroportul din Muscat.

„Fac câte un drum la aeroport în fiecare zi”, a spus Mfhood Alamri, cetățean omanez. El și fratele său, Younus Alamri, au spus că și-au lăsat temporar locurile de muncă în securitate la o companie privată pentru a transporta pasageri peste graniță.

Cei doi percep între 1.200 de dirhami (240 de lire) și 1.600 de dirhami (320 de lire) per pasager, aproape dublu față de tariful obișnuit de 800 de dirhami (160 de lire).

„Se câștigă rapid bani și îi ajutăm și pe oameni”, a spus Alamri.

La frontieră așteptau și autobuze de lux închiriate de companii cu angajați blocați în EAU. Șoferii au spus că percep aproximativ 50 de riali omanezi (50 de lire) per loc pentru a transporta pasageri până la Muscat.

În timp ce unii trec în Oman pentru a prinde zboruri din Muscat, alții aleg un traseu rutier și mai lung din EAU către Riyadh, în Arabia Saudită vecină, unde spațiul aerian rămâne deschis și operează mai multe zboruri.

Agenții de turism și șoferii de la frontieră spun că autobuze și vehicule private transportă acum regulat pasageri pe autostrăzile deșertice, în timp ce mii de rezidenți și turiști caută orice rută disponibilă pentru a ajunge acasă.