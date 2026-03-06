Primarul Sucevei a fost suspendat din PSD 6 luni. Șoldan: „A numit în Primărie doar membri PNL”

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu FOTO: Facebook/ Antena 3 CNN Suceava

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a fost suspendat din PSD pentru o perioadă de șase luni, printr-o decizie a Biroului Permanent al Organizației Județene Suceava a PSD.

Printre motivele invocate pentru această măsură se numără faptul că în ultima perioadă Vasile Rîmbu a fost „mai apropiat de alte partide politice”, că s-a abătut de la promisiunile din campania electorală, dar și o comunicare defectuoasă pe linie politică, în privința unor decizii cu impact asupra imaginii PSD.

Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, care îndeplinește și funcția de președinte a CJ Suceava, a declarat vineri, într-o conferință de presă: „În ultima perioadă au fost anumite momente în spațiu public, într-un fel sau altul, tot felul de speculații. Au fost și unele strigăte de ajutor pe care noi le-am auzit și am răspuns acelui strigăt de ajutor. Am auzit un strigăt de ajutor când domnul primar explica că este independent la primărie și i-am dat posibilitatea șase luni să vadă cum este independent”.

Se pare că ideea suspendării a venit după ce Râmbu l-a anjajat pe vicepreședintele și purtătorul de cuvânt PNL Suceava, Alexandru Covașă, la cabinetul său, pe postul de consilier personal pe probleme de comunicare și imagine.

Gheorghe Șoldan a mai spus că a aflat din presă că Vasile Rîmbu a recrutat încă un liberal în echipă, după Irina Vasilciuc, pe funcția de city manager, și fostul prefect de Suceava, Alexandru Moldovan, în funcția de secretar general al municipiului Suceava. „El a spus că nu face politică, dar a numit doar membri PNL. Oamenii de acasă trebuie să știe lucrurile astea. În toate funcțiile numite politic din primărie sunt doar membrii PNL. Oamenii au votat în 2024 schimbarea”, a completat liderul PSD Suceava.

Gheorghe Șoldan a declarat că el a fost cel care a făcut propunerea de suspendare din partid pentru 6 luni.