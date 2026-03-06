Bianca Ciobanu, românca de 41 de ani care a obținut cel mai mare punctaj la cel mai greu examen medical din Spania

Elena Bianca Ciobanu Selaru, în vârstă de 41 de ani, medic de origine română cu cetățenie spaniolă, a obținut primul loc la examenul MIR 2026 din Spania, stabilind totodată un punctaj-record de 119 puncte. Performanța ei a stârnit însă și controverse, după ce au fost analizate rezultatele și parcursul ei academic, potrivit telecinco.es.

Bianca Ciobanu a vorbit deschis despre acest lucru într-un videoclip realizat de academia Amir, în momentul în care a aflat că se află provizoriu pe primul loc la examen. Ea a spus că povestea sa nu este una tipică de succes și că nu a avut un parcurs universitar perfect.

Medicul a explicat că, în anii doi și trei de facultate, a fost nevoită să îmbine studiile la Medicină cu munca, iar acea perioadă a fost marcată și de o pierdere importantă în viața personală. Din acest motiv, recunoaște că rezultatele academice nu au fost mereu la nivelul dorit. În cele din urmă, spune ea, a reușit să meargă mai departe „prin muncă și fără garanția că efortul va da roade”.

”Chiar și atunci când drumul părea greu, am continuat”

Bianca Ciobanu a început studiile la Medicină în 2018 și a absolvit la Universitatea Rovira i Virgili, din Reus. Ea spune că nu s-a considerat niciodată o studentă excepțională, însă crede că perseverența a făcut diferența.

„Chiar și atunci când drumul părea greu, când progresul era lent și rezultatele întârziau să apară, am continuat. Cu timpul am învățat că perseverența este și ea o formă de inteligență”, a transmis ea, mesaj care a fost apreciat de mulți pe rețelele sociale, dar care a atras și critici.

În mediul online au apărut inclusiv acuzații că ar fi copiat la examen, acuzații pe care medicul le respinge categoric. Într-un interviu acordat publicației El Mundo, Bianca Ciobanu a declarat că este dispusă ca lucrarea ei să fie verificată.

„Dacă cineva dorește să îmi verifice lucrarea de examen sau dacă Ministerul are vreo îndoială, sunt complet la dispoziția lor”, a spus ea.

Tehnica de studiu „Pomodoro”

Medicul a mărturisit că, pe parcursul facultății, s-a confruntat și cu episoade de bullying, din cauza faptului că este femeie, străină și mai în vârstă decât majoritatea colegilor. Consideră că faptul că a obținut primul loc a adus-o din nou în centrul atenției și al criticilor, lucru care îi lasă un gust dulce-amar.

Bianca Ciobanu a ajuns în Spania în anul 2000. În România locuiesc în continuare tatăl și bunica ei, ambii în vârstă. Spune că pentru familia sa faptul că a devenit medic reprezintă un motiv de mândrie.

În ceea ce privește viitorul profesional, ea spune că nu se grăbește să aleagă specialitatea, dar ia în calcul Endocrinologie, Dermatologie sau Medicină de familie.

Printre metodele care au ajutat-o să obțină rezultatul record se numără și tehnica de studiu „Pomodoro”, care presupune împărțirea timpului de învățare în intervale scurte și concentrate. Ea a subliniat și rolul academiei Amir, unde s-a pregătit pentru examen.

„De mică mi-am dorit să devin medic, iar această vocație a crescut odată cu mine și s-a adaptat etapelor vieții, fără să dispară vreodată. Aș vrea ca oamenii să înțeleagă că poți merge mai departe chiar dacă drumul nu este perfect și dacă circumstanțele nu sunt mereu favorabile. Dacă eu am ajuns aici, cu limitele și povestea mea, atunci și alții pot reuși. Ne vom întâlni în spitale”, a transmis medicul care a obținut primul loc la examenul MIR.