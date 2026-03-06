Disperare în Rusia. Votca s-a scumpit brusc și a atins un preț record. Totuși, rușii cumpără mai multe remedii pentru mahmureală

Prețul votcii în Rusia a crescut brusc în primele două luni ale anului 2026 FOTO: Getty Images

Prețul votcii în Rusia a crescut brusc în primele două luni ale anului 2026. Astfel, între 1 ianuarie și 2 martie, prețul mediu pentru un litru a urcat cu 6,11%, de la 897,33 ruble (aprox. 9,9 euro) la 952,17 ruble (aprox. 10,5 euro).

Potrivit datelor Rosstat analizate de publicația Verstka și citate de The Moscow Times, aceasta este cea mai mare creștere de la începutul războiului din Ucrainei.

Prin comparație, în primele două luni ale anilor precedenți, scumpirile au fost mai moderate: 2,09% în 2022, 1,26% în 2023, 2,18% în 2024 și 5,58% în 2025.

Majorarea din ianuarie - februarie 2026 depășește chiar și creșterea înregistrată pe întregul an 2022 (5,16%) și 2023 (3,25%). În 2024, prețul votcii a crescut cu 6,64%, iar în 2025 cu 11,07%.

Printre principalele motive se numără creșterea accizei pentru alcoolul tare (peste 18 grade) cu 11,35% la începutul acestui an. În plus, Ministerul Finanțelor a majorat de la 1 ianuarie prețul minim de vânzare pentru o sticlă de vodcă de 0,5 litri de la 349 ruble (aprox. 3,9 euro) la 409 ruble (aprox. 4,5 euro).

În același timp, vânzările de băuturi spirtoase au scăzut anul trecut. Vânzările de alcool cu peste 9% alcool etilic au coborât cu 1,1%, la 119,9 milioane de decalitri, cele de coniac cu 9,2%, iar cele de votcă cu 3,6%, până la 2,7 milioane de decalitri. Experții citați de RBC explică scăderea prin creșterea accizelor și a prețurilor minime.

Datele autorității de reglementare Rosalkogoltobakkontrol arată și o reducere a producției de votcă cu 4,2%, până la 79,3 milioane de decalitri. Producția totală de alcool (fără bere, cidru și alte băuturi similare) a ajuns la 178,3 milioane de decalitri, cu 5,3% mai puțin decât în anul precedent.

În paralel, a crescut semnificativ cererea pentru remedii împotriva mahmurelii. În perioada ianuarie - octombrie 2025, farmaciile au vândut 1,96 milioane de pachete, cu 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. În valoare, vânzările au ajuns la 803 milioane de ruble (aprox. 8,9 milioane de euro), potrivit agenției DSM Group. Experții spun că statisticile oficiale privind vânzările de alcool pot să nu reflecte consumul real, din cauza pieței gri.