VIDEO. Scandal în Marea Britanie după ce niște imagini cu parlamentarii care dansează au devenit virale

Zeci de parlamentari britanici, în frunte cu președintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, au dansat frenetic în atriumul mare și luminos din Portcullis House, cea mai modernă aripă a Camerei Parlamentului din Londra.

Evenimentul fusese planificat de ceva vreme, în colaborare cu vedetele emisiunii Strictly Dancing , un program foarte popular în Anglia, similar cu „Dancing with the Stars”. Momentul artistic a fost organizat la Westminster de către parlamentari, prezentând diverse dansuri de grup, relatează La Repubblica.

Strictly come dancing practice in parliament today!



Lindsay Hoyle and Angela Rippon lead the class pic.twitter.com/6XLYVmvDHB — Kate Ferguson (@kateferguson4) March 4, 2026

Dar momentul ales este cu siguranță teribil, având în vedere contrastul cu ceea ce se întâmplă în Iran și riscul unui al Treilea Război Mondial. Videoclipurile cu parlamentarii dansând au devenit imediat virale şi au stârnit indignare și neîncredere în rândul multor internauţi.

Președintele Camerei Reprezentanților și parlamentarii se apără precizând că evenimentul fusese programat de mult timp. Dar multe voci din Marea Britanie susţin că ar fi trebuit amânat, nu doar din cauza tensiunii extreme din Orientul Mijlociu, ci și pentru că baza militară britanică de la Akrotiri, pe insula Cipru, a fost atacată direct cu drone weekendul trecut, iar Ministerul Apărării nu a trimis încă o navă de război pentru a o proteja şi a fost nevoit să se bazeze pe francezi. Pe scurt, mesajul transmis fără ca aceştia să vrea este: totul aici se destramă, în timp ce parlamentarii se distrează și dansează.

În urma publicării acestor imagini, a urmat un val de critici. Printre acestea, titlul de pe prima pagină a ziarului Telegraph suna astfel: „În timp ce lumea arde, parlamentarii noștri se distrează de minune”. Un prezentator al LBC , Tom Swarbick , a comentat: „O scenă cu adevărat, cu adevărat bizară”. În timp ce Andrew Neil, reprezentant de seamă al jurnalismului, a scris în X: „Aceasta este incredibila prostie a clasei conducătoare britanice în vremuri de criză. Prin comparație, aristocrația franceză din 1789 pare mult mai responsabilă”.