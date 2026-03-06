Ce spune cea mai frumoasă femeie din Iran despre ce se întâmplă în țara ei: Un nou capitol pentru tinerele iraniene

Roxana Mohammadgholinezhad, deținătoarea titlului Miss Grand Iran, se află în prezent la Londra FOTO: Instagram/ Roxana Mohammadgholinezhad

Miss Grand Iran spune că a venit momentul să-și facă auzită vocea. Deși este profund afectată de suferința prin care trece poporul său, ea afirmă că nu va rămâne în umbră.

Regina frumuseții Roxana Mohammadgholinezhad, deținătoarea titlului Miss Grand Iran, a declarat că își va folosi vizibilitatea publică pentru a vorbi despre situația dramatică din Iran. Potrivit acesteia, platforma oferită de concursul de frumusețe reprezintă „o oportunitate ideală” de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă națiunea sa, aflată sub atacuri ale forțelor americane și israeliene de aproape o săptămână, potrivit Daily Star.

În loc să se retragă din spațiul public, Roxana spune că este mai hotărâtă ca oricând să transmită un mesaj clar liderilor lumii: pacea trebuie să fie singura cale de urmat.

„În momentele de durere, misiunea noastră devine și mai clară. Miss Grand Iran trebuie să fie o platformă care amplifică apelul internațional pentru oprirea războiului și a violenței. Suntem alături de Iran și de toate națiunile care își doresc pace, demnitate și umanitate”, a declarat ea.

Pe rețelele sociale, Roxana a publicat mai multe fotografii în care apare purtând coroana de Miss Grand Iran, dar și imagini de la manifestații pro Iran.

„Miss Grand este o platformă care reprezintă forță, voce și impact – valori în care cred profund. Vrem să deschidem un nou capitol pentru tinerele iraniene pe scena internațională Miss Grand, bazat pe profesionalism, integritate și ambiție”, a adăugat ea.

Modelul a participat și la proteste organizate pe străzile Londrei și spune că nu se va opri până când liderii politici nu vor asculta vocea iranienilor.

„Cuvintele mele sunt pentru oamenii curajoși din Iran care nu pot vorbi liber. Noi, iranienii din diaspora, purtăm Iranul în inimile noastre în fiecare zi. Suntem alături de voi, nu doar de la distanță, ci cu tot sufletul. Curajul vostru ne inspiră. Vocile voastre nu vor fi reduse la tăcere, iar noi promitem să le facem auzite în întreaga lume”, a transmis ea.

Mesajul ei vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, la aproape o săptămână de la izbucnirea confruntărilor.

Între timp, un expert în domeniul apărării avertizează că actualul conflict ar putea dura mult timp. Profesorul Anthony Glees, specialist în politică la Universitatea Buckingham și fost consilier al Ministerului britanic de Externe, a declarat că războiul s-ar putea transforma într-un conflict de lungă durată, dacă nu va exista o decizie politică de oprire a operațiunilor militare.

Potrivit acestuia, conflictul s-ar putea încheia doar dacă președintele american Donald Trump decide să oprească operațiunea militară comună cu Israelul.

Profesorul a mai explicat că, deși liderul suprem al Iranului a murit la scurt timp după începerea bombardamentelor, în prezent nu există o figură clară a opoziției care să poată prelua rapid puterea. În același timp, Garda Revoluționară Iraniană ar putea recurge la violențe extreme pentru a preveni o revoltă internă.

Într-o declarație recentă, Donald Trump a afirmat că operațiunea militară comună a Statelor Unite și Israelului în Iran ar putea continua între patru și cinci săptămâni sau chiar „mult mai mult”.