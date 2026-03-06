Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină

Oricine renunță la permis va avea interdicție de a folosi o mașină fie în Malta, unde poate beneficia de autobuze gratuite, fie în străinătate. Sursa foto: Getty Images

Guvernul din Malta oferă un bonus de 25.000 de euro tinerilor care renunță la obținerea permisului de conducere timp de cinci ani.

Aceasta este oferta pe care guvernul maltez a făcut-o tuturor tinerilor cu vârsta de până la 30 de ani pentru a reduce aglomerația traficului, care uneori face aproape imposibilă deplasarea pe insulă, în ciuda numeroaselor drumuri construite în ultimii ani, relatează La Repubblica.

Există 457.000 de mașini în circulație , cu 3.754 de înmatriculări noi în ultimul trimestru al anului 2025. Numărul este foarte mare nu atât în ​​raport cu populația, din acest punct de vedere, arhipelagul se află pe locul 32 în clasamentul mondial, în ​​raport cu suprafața disponibilă pentru vehicule.

Lipsa spațiului locativ este adevărata urgență pe care guvernul laburist din Malta vrea să o abordeze. Malta se mândrește cu cea mai mare rată de creștere a populației din Europa , cu o creștere de 3,83% în ultimul an. În ultimii douăzeci de ani, densitatea populației a crescut vertiginos de la 1.263 la 1.766 de locuitori pe kilometru pătrat, iar populația totală a crescut de la 440.000 la 550.000 în decurs de zece ani. Cu toate acestea, aceste persoane trebuie să împartă un teritoriu de 317 kilometri pătrați.

Explozia demografică a Maltei este mai puțin legată de politica „pașaportului de aur”, adică cetățenia „vândută” unor non-europeni bogați care, atâta timp cât Uniunea Europeană le-a permis, au putut astfel să opereze și să investească în Europa, și mai mult de prosperitatea economică care atrage mii de lucrători străini în fiecare an.

În 2024, Malta a înregistrat cea mai mare rată de imigranți pe cap de locuitor din Uniunea Europeană , mai mare decât Cipru și Luxemburg. Populația rezidentă născută în străinătate a crescut cu 266% între 2011 și 2022. Un număr mare de bangladeshdezi și sirieni s-au îndreptat către sectoarele restaurantelor și construcțiilor, care, la rândul lor, sunt în plină expansiune nu numai datorită turismului, ci și pentru a oferi locuințe noilor imigranți care părăsesc țara după câțiva ani. Acest aspect reprezintă o problemă pentru forța de muncă calificată, dar, în timpul șederii lor, aceștia contribuie la aglomerarea spațiului îngust dintre un capăt și celălalt al insulei cu mașini.

Din toate aceste motive, politicile de mobilitate durabilă adoptate de guvern par o mișcare disperată a unei națiuni care începe să se sufoce cu mașini, case și oameni. Jumătate din buget, 5 milioane de euro, a fost deja epuizat. Oricine renunță la permis va avea interdicție de a folosi o mașină fie în Malta, unde poate beneficia de autobuze gratuite, fie în străinătate. Iar cei care încalcă regulile se confruntă cu o amendă de 5.000 de euro, pe lângă alte sancțiuni penale. Cu toate acestea, dacă, după cinci ani, doresc să conducă din nou, trebuie să urmeze cincisprezece ore de antrenament. Condusul pe partea stângă, așa cum este obișnuit în fosta colonie britanică, este încă obligatoriu.