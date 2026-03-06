Cum a fost reparat Barajul Vidraru. Imagini din elicopter

1 minut de citit Publicat la 17:09 06 Mar 2026 Modificat la 17:09 06 Mar 2026

Lacul de acumulare de la Barajul Vidraru se reumple în aprilie. Sursa Facebook/ Electromontaj

Imagini spectaculoase au fost surprinse în timpul lucrărilor de modernizare de la barajul Vidraru, unde se înlocuiesc structuri vechi de jumătate de secol cu ajutorul unui elicopter.

Pentru montarea unor componente grele în zona prizei de apă a hidrocentralei, echipele de pe șantier folosesc un elicopter care transportă piesele direct de pe coronamentul barajului până pe fundul lacului golit.

Fiecare element cântărește aproximativ o tonă, iar pentru montarea tuturor structurilor sunt necesare zeci de curse aeriene.

Modernizare de 200 de milioane de euro

Intervențiile fac parte din proiectul de retehnologizare a hidrocentralei Vidraru, o investiție de aproximativ 200 de milioane de euro, menită să modernizeze una dintre cele mai importante infrastructuri hidroenergetice din ţară, care oferă energie electrică pentru milioane de români.

Golirea controlată a Lacului Vidraru a început pe 1 august 2025 și, conform planului, urma să se încheie pe 28 februarie 2026, fiind deja aproape finalizată. Însă, golirea lacului a dus la creșterea turbidității apei și aproximativ 40.000 de persoane din Curtea de Argeș, dar și din localitățile învecinate au rămas fără apă potabilă de luni de zile.

La toamnă, lacul ar trebui să fie din nou plin Lacul Vidraru va începe procesul de umplere controlată în luna aprilie 2026, conform estimărilor companiei.