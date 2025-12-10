Lacul Vidraru va fi golit din nou. Debitul deversat va fi înjumătăţit faţă de data trecută, pentru "a evita o nouă criză de apă"

În cazul în care vor aparea ploi sau inundații, programul de golire ar putea fi oprit și reluat ulterior. Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

Primăria Curtea de Argeş a anunţat, miercuri, că lacul Vidraru va fi golit prin deversări controlate până pe 9 ianuarie, pentru a permite efectuarea lucrărilor de retehnologizare la baraj. Primăria a subliniat că, "pentru a evita o nouă criză de apă, autorităţile vor deversa o cantitate înjumătăţiţă de apă", faţă de data trecută.

"Deversările din Vidraru vor fi făcute continuu la un debit maxim de 25 metri cubi pe secundă. În timpul testelor din octombrie și noiembrie au fost folosiți 50 metri cubi pe secundă și chiar 60 metri cubi pe secundă. Apa a devenit tulbure și la robinete, nepotabilă. Autoritățile o tratează dar, deocamdată, nu a ajuns în punctul de potabilitate", a transmis Primăria Curtea de Argeș.

Tot primăria transmite ca debitul râului Argeș va crește, iar oamenii trebuie să fie atenți. În cazul în care vor aparea ploi sau inundații, programul de golire ar putea fi oprit și reluat ulterior.

Secarea controlată a lacului de acumulare Vidraru, de pe 26 noiembrie, a scos la iveală o surpriză pe care nimeni nu o anticipa: epava unui mic vapor turistic, dat dispărut de zeci de ani. În urma retragerii accentuate a apei, conturul ambarcațiunii a devenit vizibil în zona centrală a bazinului, atrăgând imediat atenția localnicilor, turiștilor și autorităților.

› Vezi galeria foto ‹

După ultimul exercițiu de golire controlată a apei din Barajul Vidraru, turbiditatea a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare. Un prim exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru s-a desfăşurat pe 29 octombrie. Atunci au fost eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă.

Şi batjocoriţi, şi cu banii luaţi. Asta este soarta oamenilor din Prahova care stau la coadă pentru apă. Distribuitorul de apă potabilă le va face un discount de 30% la facturi pentru luna în curs. Primele rezultate de la DSP ar trebui să vină joi, iar în funcţie de asta se va decide dacă se ridică restricţiile. Asta până în ianuarie, când vor avea din nou apa oprită.