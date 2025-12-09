Criza apei, departe de final. Apele Române avertizează: După sărbători, e posibil să se livreze apă doar 4 sau 6 ore pe zi

În Prahova, oamenii încă stau la cozi pentru a primi apă de băut. Foto: Agerpres

Criza apei din Prahova se amplifică. Un director de la Apele Române a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că vor fi restricţii şi anul viitor din cauza problemelor de la Barajul Paltinu, unde nivelul apei este scăzut: „Este posibil să fie întreruperi de furnizare și să se livreze apă câteva ore pe zi, însemnând 4 sau 6 ore”.

„Oamenii au apă la robinet, nu se știe încă dacă este potabilă. Din 3 milioane de metri cubi, dacă evacuăm pentru tratare 3 metri cubi pe secundă, fără să luăm în considerare ce intră în lac, avem o rezervă de 12 zile în care putem furniza apă fără nicio întrerupere, dacă totul merge bine pe lanțul operatorului de tratare și distribuție și regiei apă-canal. Acest interval înseamnă că am trecut perioada de sărbători, este ceea ce încercăm să facem. Din punctul de vedere al resursei de apă brute, până după sărbători încercăm să nu avem întreruperi”, a declarat Sorin Rîndaşu, directorul Departamentului Situaţii de Urgenţă de la Apele Române, pentru reporterul Antena 3 CNN.

Acesta a avertizat, însă, că lunile ianuarie și februarie vor fi „luni foarte dificile” și e posibil ca apa să fie furnizată la program.

„După sărbători urmează lunile ianuarie și februarie, care vor fi luni foarte dificile, în care cel mai probabil, în vederea menținerii unui nivel optim, vor fi restricții ale furnizării de apă pentru populație. Practic, suntem în situația anilor ’90, atunci când aveam întreruperi la apă datorate resursei și sistemului.

În funcție de volumele de apă disponibile la orele respective, stabilite cu autoritățile locale în cadrul CJSU. Lunile ianuarie și februarie sunt reci și, dacă eliberăm un debit de 3 metri cubi pe secundă, s-ar putea ca, datorită fenomenelor de îngheț, să ajungă un debit mai mic în stația de tratare. De asta spun că este posibil să fie întreruperi de furnizare și să se livreze apă câteva ore pe zi, însemnând 4 sau 6 ore; nu am de unde să știu în momentul de față”, a adăugat acesta.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, spune că acesta este un scenariu negru și că autoritățile iar măsuri pentru a nu se ajunge la el.

„Domnul Rîndașu a fost convocat de către mine, suntem cu o echipă de specialiști. Ni -a comunicat și nouă ce înseamnă această rezervă de 12-15 zile pentru a interveni la sistemele Hidroelectrica, astfel încât să repunem în funcțiune acel sistm care a funcționat până să apară această criză. Luni seara începem aceste teste, iar de marți încolo să începem să intervenim să repunem și acest canal în funcțiune.

Domnul Rîndașu v-a relatat scenariul negru, noi încercăm să îl prevenim și să îl depășim prin soluții alternative, să nu ajungem la el”, a declarat Nanu, la Antena 3 CNN.

Oamenii vor plăti pentru apa pe care nu au putut să o folosească

O altă problemă este faptul că oamenii vor plăti facturile deşi au avut doar apă menajeră. Apa potabilă va curge la robinele abia la sfârșitul săptămânii, în ciuda promisiunilor iniţiale că problema se va rezolva în trei zile.

Directorul de la Hidroprahova spune că oamenii vor beneficia de o reducere de 30%: „Suntem solidari cu cetățenii și cu abonații noștri și mâine vom avea o ședință de consiliu de administrație în care eu voi propune acordarea reducerii maxime prevăzute de legislația în domeniu. Operatorul poate oferi o reducere de maximum 30% în cazul în care apa nu respectă normele de potabilitate. Facturarea pe luna decembrie, pe toată luna, va fi cu această reducere de 30”.

Virgil Nanu spune că oamenii nu au de ce să plătească, atâta timp cât nu au avut apă.

„Facturăm toată această perioadă celor care se fac vinovați”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN. „Noi încercăm în urma acestei analize să nu emitem aceste facturi către populație, că nu mi se pare corect ca populația care a suferit să plătească acest disconfort, ci să ne îndreptăm celor împotriva celor care se fac vinovați”.