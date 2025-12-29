Bucureștenii sunt invitați în Piața Alba Iulia să petreacă Revelionul alături de artiștii preferați. Pe afiș, Iris și 3 Sud Est

<1 minut de citit Publicat la 22:24 29 Dec 2025 Modificat la 22:24 29 Dec 2025

Primăria Sectorului 3 organizează petrecerea de Revelion în Piața Alba Iulia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primăria Sectorului 3 îi invită pe bucureșteni să întâmpine noul an în Piața Alba Iulia.

Aici este organizat miercuri, începând cu ora 19:00, un eveniment ce îmbină muzica live cu elemente vizuale spectaculoase.

Potrivit unui comunicat al administrației locale, citat de Agerpres, Revelionul din Sectorul 3 va oferi publicului, în noaptea dintre ani, un spectacol multimedia complex, care va include concerte live susținute de artiști cunoscuți, jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale.

Pe scena din Piața Alba Iulia vor urca: AZUR (ora 20:00), 3 Sud Est (ora 21:00), Spitalul de Urgență (ora 22:00), Arsenium (ex O-Zone, ora 23:00) și IRIS (ora 23:50).

Conform organizatorului, evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile.

Intrarea este liberă.