Acuzaţii grave la un azil de bătrâni din Ilfov: "E inuman aici". O femeie a ajuns la spital subnutrită şi a murit la scurt timp

Din 2024 a fost semnalate problemele de la azilul ororilor din judeţul Ilfov. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Caz revoltător într-un azil privat din judeţul Ilfov. O femeie susţine că mama ei ar fi murit din cauza relelor tratamente pe care le-ar fi primit acolo. Condiţiile din cămin, spune femeie, sunt sub orice critică: mâncare proastă, mizerie şi ploşniţe. Aceasta a depus plângere la poliţie, însă, dosarul bate pasul pe loc de doi ani. Într-o reacţie oficială pentru Antena 3 CNN reprezentanţii azilului spun că resping toate acuzaţiile şi garantează că bătrânii au primit cele mai bune îngrijiri.

"Ploşniţă? Ce o fi asta?" sunt replicile unei aparţinătoare, când a filmat câteva imagini în azilul privat din Ilfov, unde a fost cazat tatăl ei. Femeia a avut-o internată aici şi pe mama ei, care, din nefericire, în 2024, a plecat în stare gravă la spital, fiind subnutrită şi s-ar fi stins la scurt timp. Tot aici, ea şi-a găsit tatăl neîngrijit şi plin de răni.

Mai mult, femeia a înregistrat discuţiile din timpul mai multor vizite în căminul privat din Ilfov. Deranjaţi de prezenţa ei, angajaţii i-au interzis să mai fotografieze condiţiile.

"Nu mai faceţi poze la nimic! Doar semnătura şi atât. (...). Dacă nu vă convine, veniţi când sunt patronii. Doar în prezenţa lor", a spus una dintre angajatele azilului pe una dintre înregistrările audio-video.

Pe unele înregistrări se aud şi angajaţii de pe ambulanţă, care au fost chemaţi să îi acorde îngrijiri bătrânului şi care îi recomandă femeii să-l mute într-un alt azil.

"Nu vă înţeleg pe dumneavoastră de ce îl ţineţi aici, că e inuman aici. Eu, de când am intrat, am simţit că miroase a urină", a spus unul dintre cei de pe salvare.

Femeia le-a mărturisit că nu poate să-l ia, întrucât sora sa este cea care deţine buletinul tatălui, iar aceasta nu îi răspunde la telefon.

Din 2024 a fost semnalate problemele de la azilul ororilor. Tot de atunci dosarul se află pe masa poliţiştilor din Ilfov, fără vreun rezultat.

O echipă de jurnalişti Antena 3 CNN a mers la sediul căminului pentru bătrâni pentru a lua un punct de vedere, dar, se pare că nu era niciun oficial acolo, în acel moment.

"Nu este nimeni, când o să vină... nu ştiu când o să vină, s-a dus până undeva", a precizat o angajată de acolo.

Administratorul centrului privat din Ilfov a contactat, ulterior, un jurnalist Antena 3 CNN şi a transmis într-un punct de vedere oficial că respinge orice acuzaţie de neglijenţă sau lipsa îngrijirii.

El a mai menţionat că cei doi soţi au beneficiat de toate îngrijirile necesare pe tot parcursul şederii, că au venit cu boli grave, în stadiu avansat şi că este dispus să colaboreze cu autorităţile în vederea clarificării situaţiei.