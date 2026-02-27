Surse: Guvernul nu are avizele pentru reducerea taxelor, dar a găsit o soluție de avarie. Ar trebui adoptată în ședința de azi

Scăderea impozitelor şi taxelor nu mai intră azi în şedinţa de Guvern. Nici reforma pensiilor militare Foto: Guvernul României

Guvernul a găsit o soluție de ultim moment pentru reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap. Modificarea ar urma să se discute în şedinţa de Guvern de vineri, dar ca articol într-o altă ordonanță aflată pe ordinea de zi, pentru că Executivul n-a obținut avizele necesare, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că în ședința de Guvern de vineri, modificarea pentru reducerea taxelor pentru persoane cu handicap va fi citită pe bandă, adică un ministru, cel care își asumă modificarea, va citi articolul respectiv și el va fi integrat într-un proiect aflat deja pe ordinea de zi.

Legea care ar fi trebuit să reducă taxele pe proprietate pentru persoanele cu handicap și pentru casele care sunt mai vechi de 50 de ani, a fost promisă atât de premier, cât și de UDMR și trebuia să ajungă astăzi pe masa ședinței de Guvern.

Pentru persoanele cu handicap taxele ar urma să fie reduse cu 50%, dar cele care dețin case scumpe sau mașini de lux nu vor beneficia de această facilitate. Persoanele cu handicap accentuat vor avea reducere de 25%. De reducerea impozitelor vor beneficia și proprietarii caselor mai vechi de 50 de ani.

Cine a plătit deja poate primi banii înapoi dacă îi cere sau îi poate lăsa în contul administrației locale pentru a fi folosiți la calculul impozitului pe anul viitor.

Actul nu a fost însă finalizat la timp, nu are avizele necesare.

Proiecte restante pe ordinea ședinței: interdicția cumulului pensie-salariu și reforma pensiilor militare

Un alt proiect restant pe ordinea ședinței de Guvern este interdicția cumulului pensiei speciale cu salariul de la stat. Legea a fost dezbătută în Guvern la sfârșitul lunii ianuarie și, deși premierul a promis că va fi adoptată odată cu reforma administației, nu s-a întâmplat acest lucru.

Potrivit noii reglementări, cei care încasează pensie de serviciu și salariu de la stat trebuie să renunțe la 85% din pensia speciala.

Acest document a fost discutat în Guvern cu aproape o lună în urmă, însă nici în momentul de față nu îl avem adoptat. Nu se regăsește nici el pe ordinea ședinței de guvern.

Pe de altă parte, premierul vrea să fie reformate pensiile militarilor şi ale poliţiştilor, dar nici în acest caz nu s-a ajuns la consens în Coaliţie.

Până în 2031, vârsta de pensionare pentru polițiști și militari trebuie să ajungă la 65 ani. Astfel, în luna martie, cel mai târziu, Ministerul Apărării și Ministerul de Interne ar trebui să vină cu un proiect de lege care să crească accelerat vârsta de pensionare pentru militari, dar și pentru cei care lucrează în ordine publică.