Scandalurile de abuz și șantaj în care a fost implicat Salvador Caragea: “Nu ai fi crezut că poate să ajungă într-o astfel de funcție"

Noi detalii despre trecutul controversat al lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, numit de USR pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu, au fost prezentate joi de Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii “Sinteza zilei”.

Deși ministrul Apărării, Radu Miruță, a intervenit la Antena 3 CNN pentru a-i lua apăra lui Salvador Caragea, precizând că nu are informații despre trecutul controversat al acestuia, fostul șef IPJ Gorj, în prezent pensionar special, s-a aflat mai mulți ani în atenția presei centrale și locale pentru scandalurile în care a fost implicat.

“Dacă luai scandalurile și apoi le investigai puțin, așa cum fac niște jurnaliști, niciodată nu ți-ar fi trecut prin minte că acest om poate să ajungă într-o astfel de funcție”, a declarat Mihai Gâdea.

Viorel Salvador Caragea a fost acuzat de mai multe persoane de șantaj și fapte de corupție, în timpul în care a condus IPJ Gorj.

Încă din 2009, de la instalarea lui la șefia Poliției din Gorj ar fi curs zeci de plângeri semnate de cetățeni, de oameni de afaceri din județ, de lideri ai sindicatelor din Poliție și chiar de șefi ai IPJ Gorj subordonați acestuia.

Potrivit unui material difuzat în urmă cu mai mulți ani de Realitatea TV, Viorel Salvador Caragea a fost acuzat de hărțuire sexuală, abuzuri, șantaj, luarea de mită, cumpărare de influență, ștergerea de probe în anchetă, prietenie cu lideri ai lumii interlope și chiar intimidarea unor martori.

În ciuda acuzațiilor grave, doar un singur control de la București ar fi vizat activitatea sa în aprilie 2011. Asta după ce un om de afaceri a intrat în greva foamei pentru a trage un semnal de alarmă asupra abuzurilor. Atunci comisarul șef a fost cercetat disciplinar de Corpul de Control al MAI.

Un alt om de afaceri din județul Gorj l-ar fi reclamat în 2013 procurorilor DNA. El susținea atunci că Salvador Caragea era un abonat al firmei sale, că lua produse pe datorie, dar nu plătea niciodată.

Salvador Caragea s-ar fi aflat și în centrul unui scandal de hărțuire sexuală. O subordonată din Poliție l-a acuzat că, fiindcă nu a cedat avansurilor, mașina și casa au fost incendiate iar soțul ei a fost trecut pe lista de disponibilizări.

Viorel Salvador Caragea, la petreceri cu magistrați și șefi din poliție

În acest context, realizatorul emisiunii “Sinteza zilei”, Mihai Gâdea s-a întrebat cum a fost posibil ca Salvador Caragea să nu fie anchetat:

“Era mână în mână cu conducerea poliției de la momentul respectiv. Pentru chestorul Vasilescu făcea o serie întreagă de lucruri extrem de murdare, cum ar fi să urmărească magistrați și să îi șantajeze, ofițeri SRI din zona respectivă, o serie întreagă de politicieni. Acest individ îi înregistra, îi fila, îi șantaja și în felul acesta avea protecție de la București”, a spus Mihai Gâdea.

Presa locală a dezvăluit că Salvador Garagea a fost surprins la petreceri alături de procurori, judecători, șefi din poliție și chiar oficiali din SRI Gorj. Practic, când era șef la IPJ Gorj și asupra sa erau formulate numeroase plângeri, Caragea apărea alături de cei care trebuiau să îl investigheze. Este vorba despre chestorul Liviu Vasilescu, șeful Direcției de Operațiuni Speciale, din IGPR.

Alte persoane sunt Alin Nicolescu, președintele Secției Penale a Tribunaluilui Gorj și Gigi Manolea, șef Crimă OrganizatăIPJ Gorj.

De asemenea, Salvador Garagea apare la petreceri alături de mai mulți judecători: Florin Encescu, președintele Tribunalului Gorj, judecătorul Claudiu Mărgulescu, de la Judecătoria Târgu Jiu.

Într-o altă imagine, Salvador Garagea apărea alături de colonelul Cătălin Peptan, fost comandant SRI Gorj.

Radu Miruță a recunoscut că îl știe pe Salvador Caragea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a recunoscut la Antena 3 CNN, că îl cunoaște și știa despre numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială, pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu.

La rândul său, Caragea a declarat, pentru G4media.ro, că îl cunoaște pe Radu Miruţă din copilărie și că are o relație de amiciție cu tatăl acestuia.

”Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea pentru G4media.ro.

Deși formal numirea a fost făcută de Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău, Miruță a spus că îl cunoștea pe Caragea, “așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut până am plecat la facultate. Evident că cunosc foarte multă lume fiind implicat în așa ceva acolo și evident că cunosc în special șefii care au condus instituțiile statului în care eram și eu activ”.