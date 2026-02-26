BBC: Soldații israelieni au împușcat un adolescent palestinian de 14 ani și l-au privit în timp ce murea

În noiembrie anul trecut, un băiat palestinian în vârstă de 14 ani, pe nume Jad Jadallah, a fost împușcat de la mică distanță de soldați israelieni, într-o tabără de refugiați din Cisiordania. În timp ce Jad zăcea prăbușit, soldații au creat un cordon în jurul lui și au blocat două ambulanțe palestiniene să ajungă la adolescent, notează BBC.

Cei 14 soldaţi au stat nepăsători în jurul lui Jad, timp de cel puțin 45 de minute, în timp ce acesta sângera din cauza uneia sau mai multor răni.

Toți soldații israelieni primesc instruire în tratamentul traumelor, iar orice unitate de luptă israeliană ar trebui să conțină un medic special instruit, dar niciunul dintre soldați nu i-a oferit ajutor lui Jad. Aceștia păreau să ignore încercările repetate ale lui Jad de a le atrage atenția.

Cum a reacţionat IDF

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat pentru BBC că soldații au oferit „tratament medical inițial”, dar un purtător de cuvânt a refuzat să ofere detalii despre natura sau momentul tratamentului.

IDF l-a acuzat, de asemenea, pe Jad că a aruncat o piatră, ceea ce, conform regulilor lor de angajament, poate permite soldaților să folosească forța letală.

Însă imaginile incidentului arată un soldat IDF aruncând un obiect lângă Jad după ce a fost împușcat, apoi făcând o fotografie a acestuia - o acțiune pe care familia lui Jad și un important grup pentru drepturile omului o consideră o încercare de a-l încadra.

În cele din urmă, soldații l-au urcat pe Jad într-un vehicul militar israelian, dar la un moment dat, adolescentul a murit. Încă nu este clar unde se află trupul său sau de câte ori a fost împușcat, deoarece armata israeliană a refuzat să înapoieze trupul familiei și a refuzat să răspundă la orice întrebări despre rănile băiatului.

Împuşcat de aproape

Jad s-a născut și a crescut în al-Far'a, o tabără de refugiați din Cisiordania, care găzduiește aproximativ 10.000 de palestinieni. Împreună cu alte tabere similare din teritoriile ocupate, aceasta este supusă unor frecvente raiduri militare israeliene, pe care Israelul le consideră necesare pentru a contracara grupările armate care operează acolo.

Potrivit ONU, 55 de copii au fost uciși de forțele israeliene în Cisiordania anul trecut, iar 227 au fost uciși acolo de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Momentul exact al împușcăturilor a fost surprins de o cameră din tabără. Înregistrările arată trei băieți stând la colțul unei alei. Mai întâi, se uită în dreapta lor, unde, potrivit martorilor oculari, vehicule militare israeliene se îndepărtaseră cu câteva momente mai devreme spre ieșirea din tabără.

Se pare că adolescentul încearcă în mod repetat să atragă atenția soldaților, fluturând din brațe. Soldații par să-i ignore eforturile și să-i dea şapca înapoi cu piciorul.

Alertată de împușcături, mama lui Jad a încercat să ajungă la el pe jos, dar a fost blocată de soldații israelieni, au declarat ea și alți martori oculari. Un alt rezident a făcut un apel de urgență și o ambulanță a fost trimisă imediat, ajungând la fața locului opt minute mai târziu.

„Am încercat să avansăm de mai multe ori, am încercat să le facem semne să ne lase să ajungem la copil, dar am fost complet blocați”, a spus un paramedic, adăugând: „Am fi putut ajunge la el și să-i oferim ajutor medical, dar am fost împiedicați. Nu ştim de ce".

Organizaţiile pentru drepturile omului spun că soldații israelieni din Cisiordania operează cu o politică permisivă de „foc deschis”, în cadrul căreia împușcă frecvent persoane care nu reprezintă o amenințare imediată pentru viața lor, inclusiv copii care aruncă cu pietre în direcția lor.