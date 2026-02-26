Pedro Sanchez a desecretizat documente despre un puci învăluit în mister. Liderul puciștilor a murit cu câteva ore înainte

Camerele care transmiteau ședința plenară l-au surprins pe Tejero trăgând cu pistolul în tavanul hemiciclului. Foto: Getty Images

Membri ai serviciilor spaniole de informații au participat la tentativa de lovitură de stat împotriva tinerei democrații spaniole, în 1981, conform celor mai recent desecretizate documente, publicate miercuri, relatează Politico.

Antonio Tejero, liderul tentativei de puci, a murit la doar câteva ore după ce prim-ministru Pedro Sanchez a desecretizat documentele.

Liderul spaniol a vorbit de „misterele persistente” din jurul evenimentului, luni, când a marcat aniversarea a 45 de ani de la tentativa de puci cu anunțul că va desecretiza documentele aflate în posesia guvernului.

„Memoria nu mai poate fi ținută sub lacăt și cheie. Democrațiile trebuie să-și cunoască trecutul pentru a putea construi un viitor mai liber”, a scris Pedro Sanchez pe Twitter.

Conform unui raport intern al Centrului de Informații pentru Apărare (CESID), agenția oficială de informații a țării între 1977 și 2002, cel puțin șase ofițeri „fie știau că urmează să aibă loc puciul, fie au fost implicați în el prin sprijin de planificare sau operațional”.

Antonio Tejero Molina, un exponent al vechiului regim cvasi-fascist al lui Francisco Franco, a încercat să dea o lovitură de stat împotriva tinerei democrații spaniole, în februarie 1981.

Tejero, înarmat și acompaniat de 200 de membri ai Gărzii Civile spaniole, a luat cu asalt parlamentul de la Madrid. I-a ținut ostatici pe toți membrii guvernului de atunci și pe aproape toți parlamentarii.

Obiectivul lui Tejero era oprirea învestirii guvernului democratic al lui Leopoldo Calvo-Sotelo și revenirea la forma de dictatură cvasi-fascistă din timpul regimului Franco.

Puciul a fost învins cu ajutorul regelui Juan Carlos, care s-a adresat public națiunii la televizor și a denunțat puciul. Tot monarhul a reușit să-i convingă pe puciști să-i elibereze pe parlamentari și să se predea după o confruntare care a durat 18 ore.

Conform raportului desecretizat publicat miercuri, agenții au folosiți transmițători și vehicule ale CESID pentru a-i da lui Tejero sprijin logistic în timp ce trupele sale invadau parlamentul.

Ulterior, serviciul de informații a încercat să-și mușamalizeze participarea prin modificarea ilegală a documentelor și înregistrărilor pentru a-i induce în eroare pe investigatori.

Deși toți cei șase agenți menționați în raport au fost expulzați, ulterior, din serviciul de informații, doar doi dintre ei au fost puși sub acuzare pentru implicarea lor în tentativa de puci. Doar unul dintre ei a fost și condamnat. – căpitanul Vicente Gomez Iglesias a fost condamnat la șase ani de închisoare, însă a fost grațiat după ce a ispășit jumătate din pedeapsă.

Fostul rege Juan Carlos nu a fost implicat

Documentele referitoare la puciul din 1981 au fost mereu sursă de speculații intense în deceniile care au trecut de atunci.

Fostul rege Juan Carlos, abdicat în 2014, care trăiește în exil auto-impus în Abu Dhabi din 2020, a fost lăudat pentru discursul care a dus la eșecul puciului.

În ultima perioadă, însă, istoricii au început să devină suspicioși cu privire la implicarea fostului rege. Ei pun întrebarea cum ar fi putut pe atunci tânărul monarh să nu știe de planificarea puciului, când el fusese organizat parțial de generalul Alfonso Armada, un vechi prieten și tutore al regelui și care a petrecut ani de zile ca șef al „Gospodăriei Regale”

Istoricii au încercat să temperze așteptările cu privire la desecretizarea documentelor, spunând că majoritatea documentelor cele mai compromițătoare au fost distruse, probabil, imediat după tentativa de puci.

„Nu cred că va apărea vreun document care să compromită poziția regelui Juan Carlos, înainte, în timpul sau după domnia sa”, a declarat istoricul Julian Casanova pentru presa spaniolă.

Documentele publicate miercuri sugerează că fostul suveran nu a fost implicat în puci și că, într-adevăr, a pus presiune pe participanți să renunțe la el.

În transcriptul unui apel cu generalul Jaime Milans del Bosch, care a defășurat tancuri pe străzile Valenciei ca formă de sprijin pentru puci, monarhul apare ordonându-i să recheme trupele și să se opună forțelor rebele.

„Nicio lovitură de stat nu se poate ascunde în spatele regelui pentru că este împotriva regelui. Jur că nici nu voi abdica și nici nu voi abandona Spania”, a fost mesajul lui Juan Carlos.

Alte documente desecretizate sugerează că teoria conform căreia monarhul a susținut puciul a fost o invenție a agitatorilor fasciști, tocmai pentru a-i da acestuia forță.

„Extrema dreaptă a vrut să implice monarhia în puci și să-i distrugă credibilitatea ca instituție democratică”, conform unei surse din Partidul Comunist Spaniol, citată în documente.

Casa Regală a fost atât de îngrijorată de aceste zvonuri încât, înainte de procesul din 1982 al complotiștilor, a trimis un reprezentant să se întâlnească cu Armata și cu Milans del Bosch, pentru a se asigura că niciunul dintre ei nu-l pomenește pe rege în mărturiile lor.

Conform unui document CESID desecretizat, scopul era „să se asigure că imaginea monarhiei nu este afectată de procedurile judiciare”.

Moartea lui Tejero

La câteva ore după publicarea dosarelor secrete, miercuri, Antonio Tejero, cel mai cunoscut dintre complotiștii implicați în lovitura de stat, a murit la vârsta de 93 de ani.

Locotenent-colonelul a devenit simbolul tentativei eșuate de răsturnare a guvernului la doar câteva minute după preluarea parlamentului, când camerele care transmiteau ședința plenară l-au surprins trăgând cu pistolul în tavanul hemiciclului.

Un exponent al vechiului regim, care fusese deja urmărit penal pentru o tentativă de lovitură de stat eșuată în 1978, Tejero a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru puciul eșuat din 1981. În timp ce oficiali de rang mai înalt implicați în acel episod au fost grațiați în câțiva ani, el a stat 15 ani în detenție.

Exclus din jandarmeria spaniolă, a participat sporadic la evenimente cu iz ultranționalist, inclusiv la un protest împotriva exhumării rămășițelor lui Francisco Franco din mormântul său monumental din Valle de los Caidos (Valea Celor Căzuți).

În 2023, a depus o plângere penală împotriva lui Pedro Sanchez pentru presupuse infracțiuni de complot și tentativă de sedițiune în legătură cu contactele acestuia cu partide politice separatiste. Instanțele au refuzat să dea curs demersului.

Printre documentele declasificate publicate miercuri se află și transcrieri ale convorbirilor telefonice dintre soția lui Tejero, Carmen Diaz Pereira, și prieteni apropiați, în noaptea puciului eșuat. Pe măsură ce devenea tot mai clar că tentativa de lovitură de stat era sortită eșecului, ea este înregistrată referindu-se la soțul său drept un „nenorocit” și un „prost” care fusese indus în eroare de superiorii săi.

„Ce nenorocit, atâta dragoste pentru țara lui, dând totul, uite cum l-au înșelat”, s-a plâns ea. „O să-l abandoneze ca pe un muc de țigară aruncat pe jos”.