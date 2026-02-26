Bucureşti a detronat Cluj-Napoca şi a devenit oraşul cu cele mai scumpe apartamente din România. Cât costă locuinţele în fiecare sector

Bucureşti a detronat Cluj-Napoca şi a devenit oraşul cu cele mai scumpe apartamente din România. Foto: Getty Images

Cluj-Napoca a pierdut titlul de cel mai scump oraş din România, la capitolul imobiliare. Apartamentele noi scoase la vânzare în Bucureşti, în special în sectoarele 1 şi 2, se vând acum cu cele mai mari preţuri din ţară. În sectorul 1, preţul per metru pătrat solicitat la un apartament ajunge la 4.192 euro, iar în sectorul 2 la 3767 de euro. Cele mai ieftine rămân locuinţele din sectorul 5, potrivit datelor imobiliare.ro.

În ultimul an, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Bucureşti a crescut cu 22%. În Cluj-Napoca, se exemplu, locuinţele noi s-au scumpit cu doar 6%, un semnal clar că, în ultima perioadă, Capitala a început să recupreze din diferenţa acumulată pe parcursul anilor.

Cât costă locuinţele în fiecare sector din Bucureşti

În 2023, de exemplu, apartamentele din Cluj-Napoca se vindeau cu preţuri cu 60% faţă de cele din Bucureşti.

Dacă ne uităm mai departe, în ţară, observăm că preţurile din celelalte oraşe importante au ajuuns la 2683 de euro/metru pătrat în Braşov, la 2141 de euro/mp la Timişoara şi la 2.000 euro/mp la Constanţa.

Românii, pesimişti că-şi pot cumpăra o locuinţă

În România, datele indică un nivel moderat de pesimism în rândul celor care nu dețin o locuință: 25% spun că nu cred că vor putea vreodată să cumpere o proprietate, iar alți 12% declară că nu sunt interesați să devină proprietari.

Practic, peste o treime dintre românii fără locuință proprie fie consideră achiziția inaccesibilă, fie nu o văd ca pe o prioritate, o situație care reflectă presiunile legate de prețurile imobiliare, costurile creditelor și veniturile încă limitate comparativ cu marile piețe europene, chiar dacă, tradițional, cultura proprietății rămâne puternică în România.