Fina lui Putin îl sfidează cu o declarație anti-război. Cine este Xenia, cunoscută și ca ”Paris Hilton a Moscovei”

Fina lui Putin îl sfidează cu o declarație anti-război. FOTO: colaj Profimedia Images

Xenia Sobchak, prezentatoare TV și cunoscută figură mondenă, considerată de presa rusă drept ”fina” lui Vladimir Putin, a cerut public încetarea războiului din Ucraina, printr-un mesaj postat la împlinirea a patru ani de la declanșarea conflictului.

Xenia Sobchak, în vârstă de 44 de ani, este fiica lui Anatoli Sobchak, fost primar al Sankt Petersburgului și mentor politic al lui Putin. Președintele rus ar fi asistat la botezul ei în Biserica Ortodoxă, așa că de-a lungul anilor, în spațiul public ea a fost prezentată ca fina lui Putin.

În postarea sa, Xenia a criticat războiul început de Putin și a spus că acesta ”trebuie să se termine”, scrie Metro.

”De patru ani, țara mea trăiește în război”, a scris ea, susținând că o parte din cele mai dure realități sunt ”ținute ascunse”. ”Asta nu se vede în capitale. Nu se vede în orașe. Dar se vede în nenumărate mii și mii și mii de destine omenești – iar dacă am marca pe o hartă fiecare mamă care și-a pierdut un fiu sau o fiică, fiecare soție care și-a pierdut soțul, fiecare familie care a pierdut pe cineva ucis pe front, întreaga țară ar arde în puncte roșii de doliu și durere”, a continuat ea.

Sobchak a avertizat că ”rușii mor, ucrainenii mor – uneori repede, alteori cu dureri și agonizant de încet” și a descris suferința de ambele părți: ”Orașe de ambele părți îngheață fără căldură și lumină. Toate acestea trebuie să se termine. Ambele țări se vor confrunta mult timp cu consecințele, foarte, foarte mulți ani. Astăzi, le doresc tuturor ca ziua aceea să vină mai repede.”

Sobchak a candidat în 2018 la alegerile prezidențiale din Rusia, prezentată drept o rivală „liberală” a lui Putin, însă este descrisă, de regulă, ca loială liderului de la Kremlin.

Mesajul ei vine în contextul în care presa rusă ar fi confirmat numele a 200.000 de ruși uciși în război, în timp ce alte surse estimează un bilanț total de aproximativ 320.000 de morți.

La scurt timp după izbucnirea războiului, în 2022, Sobchak ar fi folosit pașaportul israelian pentru a intra în Lituania dinspre Belarus.

Potrivit relatărilor din presă, ea ar fi încercat să fugă de posibile represalii, în condițiile în care anchetatori de la Moscova verificau dacă a afirmat că invazia în Ucraina ar fi fost ”finanțată din străinătate”. În același timp, există suspiciuni că Putin i-ar fi permis, de fapt, să plece din țară, ca să evite reținerea.

Personaj politic și media, Sobchak, numită cândva ”Paris Hilton a Moscovei”, a devenit în timp una dintre vocile critice la adresa puterii de la Kremlin.