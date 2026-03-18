Starea de sănătate a prinţesei moştenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, s-a agravat. De ani de zile, ea suferă de o boală rară

Publicat la 11:17 18 Mar 2026 Modificat la 11:18 18 Mar 2026

Starea de sănătate a prinţesei moştenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, s-a deteriorat din nou, a confirmat marți o purtătoare de cuvânt a prinţesei.

Ca urmare, prinţesa în vârstă de 52 de ani nu va fi prezentă la vizita pe care regele şi regina Belgiei o vor efectua săptămâna viitoare în Norvegia, scrie Agerpres, care citează DPA.



Mette-Marit a fost diagnosticată cu o formă rară de fibroză pulmonară, o boală severă şi cronică care provoacă cicatrizarea ţesutului pulmonar şi care duce la dificultăţi de respiraţie şi alte simptome.



În decembrie, Curtea Regală a Norvegiei a anunţat că starea prinţesei moştenitoare s-a înrăutăţit şi că va avea nevoie de un transplant de plămân.



Mette-Marit, soţia lui Haakon, moştenitorul tronului Norvegiei, s-a aflat în vizorul opiniei publice după ce conexiunea ei cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a ieşit la lumină



Fiul cel mare al prinţesei, Marius Borg Hoiby, este judecat pentru mai multe acuzaţii, inclusiv patru acuzaţii de viol.



Potrivit unei analize realizate de televiziunea norvegiană, Mette-Marit a lipsit la doar trei vizite de stat din 2001, când a devenit prinţesa moştenitoare.