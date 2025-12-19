Antena 3 CNN Externe Mapamond Prințesa moștenitoare a Norvegiei are nevoie de un transplant de plămâni

Prințesa moștenitoare a Norvegiei are nevoie de un transplant de plămâni

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit. Sursa foto: Per Ole Hagen/Getty Images

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală, potrivit CNN.

Soția în vârstă de 52 de ani a prințului moștenitor Haakon, moștenitorul tronului Norvegiei, a fost diagnosticată cu fibroză pulmonară în 2018, o boală cronică care provoacă cicatrici în plămâni și duce la un consum redus de oxigen.

"În această toamnă, au fost efectuate mai multe teste care arată o evoluție negativă clară a stării de sănătate a prințesei moștenitoare", a precizat palatul într-un comunicat.

Nu s-a decis încă când va fi plasată Mette-Marit pe lista de așteptare pentru transplant, a adăugat acesta.

"Ne apropiem de momentul în care trebuie efectuat un transplant pulmonar și facem pregătirile necesare pentru ca acest lucru să fie posibil atunci când va sosi acel moment", a declarat profesorul Are Martin Holm de la unitatea de pneumologie a Spitalului Universitar din Oslo, în aceeași declarație.

În 2024, prinţesa a reluat tratamentul pentru fibroză pulmonară, după ce boala i-a reapărut. 

