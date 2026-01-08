O lădiță cu cireşe s-a vândut la o licitaţie din Japonia cu 9.850 de euro. Un singur fruct a costat 140 de euro

In Japonia o ladă de cireşe s-a vândut cu 1,8 milioane de yeni la piața Toyosu, echivalentul a aproximativ 9.850 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În urma preţului record la ton de la licitația de Revelion din Tokyo, a fost stabilit un alt record pentru prețioasele cireșe „Sato Nishiki” din nord-estul Japoniei: o ladă s-a vândut cu 1,8 milioane de yeni la piața Toyosu, echivalentul a aproximativ 9.850 de euro, sau 140 de euro pentru fiecare cireaşă.

În orașul Tendo, inima producției naționale de cireșe, o altă ladă cu 68 de fructe s-a vândut cu 1,55 milioane de yeni, un nou record local, relatează Tg24sky.

În Japonia, aceste licitații nu reflectă prețul mediu de vânzare cu amănuntul, ci reprezintă mai degrabă un indicator al prestigiului excelenței agricole. Fructele, destinate vânzării online, se adresează unui public de nișă, atent la calitatea superioară și la valoarea simbolică a alimentelor de lux.

„Anul acesta, gestionarea a fost deosebit de dificilă din cauza vremii instabile. Dorim să facem tot posibilul pentru a oferi un produs care să satisfacă clienții noștri”, a explicat Kenichi Mannen, director adjunct de vânzări al Ja Tendo Foods, compania care a câștigat licitația locală.

Apariţia cireşelor pe piață în Japonia a avut loc mai devreme decât de obicei, adică vara, datorită așa-numitei tehnici de cultivare forțată, care implică o perioadă de răcire a pomilor pentru a simula iarna, urmată de o creștere protejată într-o seră. Rezultatul este obţinerea unor cireşe impecabile, strălucitoare, perfect simetrice și cu un echilibru între dulceață și aciditate, care, pentru cele mai pretențioase gusturi, valorează literalmente greutatea sa în aur.