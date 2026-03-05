Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui Donald Trump

Ayatollahul iranian Abdollah Javadi Amoli cere „vărsarea sângelui sioniștilor și al lui Trump”. Foto: Getty Images

Ayatollahul iranian Abdollah Javadi Amoli a emis o fatwa prin care cere „vărsarea sângelui” președintelui american Donald Trump, după uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, relatează The Moscow Times. Este a doua fatwa emisă de un ayatollah iranian de la începerea războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit Euronews, la 1 martie marele ayatollah Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa în care cheamă la un „război sfânt” împotriva SUA și Israel.

Cele două fatwa au fost emise în contextul operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie și în urma căreia au fost uciși liderul suprem Ali Khamenei și mai mulți oficiali militari și politici.

Fatwa pe numele lui Donald Trump

Ayatollahul iranian Abdollah Javadi Amoli cere „vărsarea sângelui sioniștilor și al lui Trump”.

„Pământul nostru este onoarea noastră. Vărsarea sângelui sioniștilor și al lui Trump este cuvântul Imamului Mahdi (ultimul succesor al profetului Mahomed, despre care se crede că va apărea înainte de sfârșitul lumii n.red)”, a relatat agenția de presă Tasnim, citându-l pe Amoli.

Titlul de ayatollah reprezintă unul dintre cele mai înalte ranguri în clerul șiit din Iran. El este acordat unui mujtahid autoritar, adică un expert în dreptul islamic capabil să emită judecăți independente pe baza Coranului.

La rândul ei, o fatwa este o decizie emisă de o autoritate religioasă islamică sau de un înalt erudit, o hotărâre oficială privind o problemă religioasă, bazată pe principiile legii Sharia, care stabilește ce este permis și ce este interzis în viața credincioșilor. O fatwa este obligatorie pentru pentru cei ce recunosc autoritatea ayatollahului care a emis-o.

Anterior, Trump a acuzat conducerea iraniană că ar fi încercat de două ori să îl asasineze. Potrivit șefului de la Casa Albă, el l-a eliminat pe Khamenei înainte ca acesta să ajungă la el.

Înaintea operațiunii militare împotriva Teheranului, CIA îl monitoriza pe Khamenei de mai multe luni și a stabilit că, în dimineața zilei de 28 februarie, urma să aibă loc o reuniune la nivel înalt la reședința sa, au declarat pentru The New York Times surse familiarizate cu situația.

În consecință, SUA și Israel au ajustat momentul atacului. Inițial, lovitura fusese planificată pentru timpul nopții, dar a fost amânată până dimineața pentru a aștepta reuniunea oficialilor de rang înalt, la care urma să participe și ayatollahul.

După eliminarea lui Khamenei, Trump a declarat că majoritatea membrilor guvernului iranian ar putea să-și păstreze funcțiile dacă Teheranul ar începe să coopereze cu Washingtonul, după exemplul Venezuelei. El a mai spus că are „trei candidați foarte buni” pentru funcția de lider al Republicii Islamice, dar a refuzat să le dezvăluie numele.

Teheranul a răspuns refuzând să negocieze cu Washingtonul și atacând, la rândul ei, țări din Golf și blocând Strâmtoarea Ormuz.

Avertismentul Germaniei

Experți din Germania au avertizat că, după emiterea unei fatwa de la Teheran la data de 1 martie, celule de teroriști cu legături cu Iranul ar putea fi reactivate pentru a lovi Europa, relatează Euronews. Marele ayatollah Nasser Makarem Shirazi a emis pe 1 martie o fatwa prin care cere un război sfânt împotriva Statelor Unite și Israelului, după moartea lui Khamenei. Fatwa declară că toți musulmanii sunt obligați să răzbune „sângele martirului” și identifică Statele Unite și Israelul drept „principalii autori ai acestei crime”, potrivit agenției de presă iraniene de stat Tasnim. Expertul în extremism Heiko Heinisch a declarat pentru Euronews că estimează „un risc relativ ridicat al unor atacuri spontane comise de indivizi și al activării celulelor adormite”. Cercetătorul în domeniul terorismului Nicolas Stockhammer a avertizat că această fatwa acționează ca „un catalizator pentru posibile atacuri în Europa”, influențând „rețelele existente, simpatizanții și actorii hibrizi” care se bazează pe o „bază de sprijin difuză, transnațională”. Heiko Teggatz, șeful Sindicatului Poliției Federale Germane, a declarat că „nu poate fi exclus ca Iranul să trimită persoane în întreaga lume pentru a comite atacuri teroriste asupra unor obiective israeliene și americane”. Cazul Salman Rushdie Regimul de la Teheran a folosit în repetate rânduri acest instrument ca mijloc de intimidare sau teroare. Ayatollahul Ruhollah Khomeini a emis în 1988 o fatwa împotriva oponenților „nerecunoscuți” ai regimului, ceea ce a dus la execuții în masă. O altă fatwa emisă de Khomeini în 1989 împotriva scriitorului Salman Rushdie a provocat proteste la nivel mondial și atacuri violente asupra traducătorilor și editorilor săi - inclusiv împușcarea directorului editurii norvegiene William Nygaard - precum și un atac cu cuțitul asupra lui Rushdie în 2022, în urma căruia acesta a suferit consecințe grave asupra sănătății și și-a pierdut un ochi.