Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 13:03 05 Mar 2026 Modificat la 13:27 05 Mar 2026

Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian-David Kercho la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate. FOTO: Hepta

Un român a fost condamnat joi în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunțat instanța din regiunea Krasnodar.

Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian-David Kercho la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate pentru colectarea și transmiterea de informații despre instalațiile militare rusești către serviciile de informații ucrainene. Verdictul nu a intrat încă în vigoare, potrivit presei ruse.

După cum a stabilit instanța, în noiembrie 2024, Kercho a contactat independent un angajat al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. În timpul corespondenței, a primit o ofertă de ieșire în siguranță din Rusia în schimbul colectării de informații despre instalațiile militare rusești.

După ce au convenit, pe 12 noiembrie 2024, Kercho a colectat și transmis prin intermediul mesageriei coordonate geografice și date suplimentare despre sistemul de apărare aeriană (ADS) situat la Soci.

Instanța a stabilit că Kercho a înțeles că informațiile pe care le-a furnizat vor fi folosite de Ucraina împotriva Forțelor Armate Ruse și ar putea duce la pierderi de personal și echipament militar, precum și la alte consecințe negative pentru stat, a clarificat serviciul de presă. Activitatea infracțională a inculpatului a fost identificată și oprită de ofițeri din cadrul Direcției FSB pentru Teritoriul Krasnodar.

Românul a fost reținut de ofițerii FSB în aprilie 2025

În aprilie 2025, FSB a anunțat că a reținut un cetățean român la Soci pentru că a adunat informații despre amplasarea instalațiilor de apărare aeriană în numele agențiilor de securitate ale Ucrainei, a relatat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

„În orașul Soci din regiunea Krasnodar, ofițerii au reținut un cetățean român născut în 2002, implicat în activități de informații în favoarea serviciilor de informații ucrainene”, a declarat atunci FSB, potrivit TASS. „Am stabilit că în vara anului 2024, individul, acționând la instrucțiunile serviciilor de securitate ucrainene, a colectat și transmis informații privind amplasarea instalațiilor de apărare aeriană din Soci”.

Potrivit FSB, în schimbul acțiunilor sale, agențiile de securitate ucrainene au promis că îi vor facilita plecarea în siguranță din Rusia și că vor aranja alăturarea sa unei unități de voluntari ucraineni pentru a participa la operațiuni de luptă împotriva Rusiei.

Departamentul de investigații al FSB pentru regiunea Krasnodar a inițiat un dosar penal împotriva deținutului în temeiul articolului 276 din Codul penal rus (spionaj).