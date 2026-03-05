MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 13:45 05 Mar 2026 Modificat la 13:58 05 Mar 2026

MApN a comunicat că, timp de două săptămâni, au loc deplasări de blindate din București către mai multe zone din țară. Foto: Facebook / MApN

Ministerul Apărării Naționale a comunicat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor desfășura deplasări de autovehicule militare blindate din București către unități ale Forțelor Terestre Române.

Este vorba de acțiuni ce fac parte din activități logistice planificate, a precizat instituția.

"În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice.

MApN: "Activitățile vizează intrarea în serviciu a noilor echipamente pentru creșterea capacităților operaționale"

Primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfășurat în data de 4 martie, pe direcția Brăila.

Prezența acestor coloane pe drumurile publice face parte din activități logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Terestre", se spune într-o postare de pe pagina Facebook a MApN.

Ministerul face apel la participanții la trafic "să manifeste atenție și înțelegere" în zonele în care se deplasează aceste coloane de tehnică militară.

Blindatele COBRA sunt realizate de turcii de la Otokar

MApN anunța, la începutul lunii ianuarie, că blindatele tactice COBRA II au început să intre în dotarea Armatei României, fiind recepționate la Centrul 84 Mentenanță și Recepție al ministerului.

COBRA II este un vehicul ce are ca nivel tactic de blindaj Nivelul II.

MApN și firma turcă Otokar au încheiat un contract în valoare de aproape un miliard de dolari americani, ce include livrarea, dar și producția în România, a 1 059 de vehicule COBRA II și a unor unități logistice.

Conform celor relatate în presa română și în presa turcă, marea majoritate a blindatelor prevăzute în contract se fabrică în România, la Mediaș, unde Otokar colaborează cu Automecanica.

Potrivit publicației "Monitorul Apărării", blindatele COBRA II ce intră în dotarea armatei române se prezintă în următoarele configurații:

a) Autovehicul tactic blindat de tip ușor varianta de bază (transport personal) – 699 bucăți;

b) Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare – 20 de bucăți;

c) Autovehicul tactic blindat de tip ușor cu turelă telecomandată – 2 bucăți;

d) Autovehicul tactic blindat de tip ușor destinat transportului echipei antiblindate dotată cu instalații portabile de lansare a rachetelor tip SPIKE Long Range – 79 bucăți;

e) Autovehicul tactic blindat de tip ușor adaptat pentru tractare aruncător cal. 120 mm – 1 bucată;

f) Autovehicul tactic blindat de tip ușor adaptat cu aruncător cal. 81 mm – 84 de bucăți;

g) Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare CBRN – 13 bucăți;

h) Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare de geniu – 28 bucăți;

i) Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru evacuare răniți MEDEVAC -25 de bucăți.