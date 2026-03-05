Comisia Europeană poate acoperi integral costurile zborurilor pentru cetățenii blocați în Orientul Mijlociu. Care sunt condițiile

Comisia Europeană poate suporta o parte din costurile financiare ale zborurilor de repatriere. FOTO: Hepta

Comisia Europeană a anunțat că a sprijinit în ultimele două zile organizarea a șase zboruri de repatriere pentru cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu, prin intermediul Centrului de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC), iar alte curse sunt planificate în perioada următoare, pe măsură ce tot mai multe state membre activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

“Ca răspuns la evoluțiile recente din regiune, Comisia ia toate măsurile posibile pentru a asigura siguranța cetățenilor UE, sprijinind statele membre în coordonarea zborurilor de repatriere din Orientul Mijlociu. Prioritatea este de a ajuta statele membre și de a proteja cetățenii UE blocați în regiune și de a-i aduce în siguranță acasă, în Europa. Începând cu 5 martie, 10 state membre au activat Mecanismul, și anume Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, România, Slovacia și Austria”, anunță Comisia Europeană.

Executivul comunitar precizează că pe lângă eforturile de coordonare, Comisia Europeană poate suporta o parte din costurile financiare ale zborurilor de repatriere. În special, zborurile care oferă locuri cetățenilor statelor membre ale UE, altele decât statul membru al UE care activează mecanismul, sunt eligibile pentru cofinanțare din partea UE.

Până la 75% din costurile eligibile pentru zboruri pot fi rambursate de UE dacă cel puțin 30% din locurile disponibile sunt oferite cetățenilor din alte țări ale UE. De asemenea, Comisia poate rezerva zboruri prin intermediul mecanismului rescEU dacă niciun stat membru nu poate sprijini o țară care solicită sprijin pentru evacuarea cetățenilor săi. În acest caz, Comisia poate acoperi 100% din costuri.

Orice țară din Europa și din afara ei poate solicita asistență de urgență prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE. Comisia joacă apoi un rol cheie în coordonarea răspunsului în caz de dezastru și contribuind la costurile de transport și operaționale ale zborurilor de repatriere. În urma unei cereri de asistență, ERCC al UE mobilizează prompt asistență și expertiză.

În urma evoluțiilor recente din Iran și din Orientul Mijlociu în sens larg, cetățenii UE au fost blocați în țările afectate, precum și în anumite părți din Asia-Pacific și Africa, din cauza închiderii unor aeroporturi cheie. În acest context, statele membre ale UE și statele participante la mecanism au început să solicite asistență pentru sprijinirea repatrierii cetățenilor lor.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a precizat marți într-o conferință de presă că, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii spațiilor aeriene din regiune, aproximativ 3.000 solicită sprijin pentru revenire.